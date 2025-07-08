https://crimea.ria.ru/20250708/kollapsy-v-aeroportakh-rf-reshenie-stanet-prioritetom-v-rabote-mintransa-1147801700.html

Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса

Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса

Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах, возникающими из-за введения ограничений по... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T14:38

2025-07-08T14:38

2025-07-08T14:41

андрей никитин

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах, возникающими из-за введения ограничений по безопасности, одним из приоритетных направлений работы Минтранса.По словам Никитина, Росавиация уже подготовила определенные предложения по решению этой проблемы.Как отметил министр, подобная ситуация на фоне угрозы безопасности аэропорта не решится в одну ночь. "Но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, и максимально комфортной для посадки. Это мы будем делать сейчас", – добавил новый глава Минтранса.Кроме того, одним из приоритетов работы Минтранса является благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции на транспорте.Во вторник Госдума утвердила внесенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России.Накануне указом президента России Владимира Путина Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта России. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора. В 2022 году был переизбран на второй срок.В феврале 2025 года стал заместителем министра транспорта РФ. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никитин, минтранс россии, росавиация, новости, самолет, аэропорт, авиация, россия