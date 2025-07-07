https://crimea.ria.ru/20250707/putin-naznachil-vrio-glavy-mintransa-rossii--1147766611.html

Путин назначил врио главы Минтранса России

Путин назначил врио главы Минтранса России - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Путин назначил врио главы Минтранса России

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T11:07

2025-07-07T11:07

2025-07-07T11:52

владимир путин (политик)

минтранс россии

новости

кадровые перестановки

андрей никитин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ.Утром 7 июля стало известно, что от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт.По информации Кремля, президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Никитиным, где и предложил ему стать исполняющим обязанности министра."Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации", – сказал Владимир Путин на встрече.Глава государства добавил, что председатель правительства высоко оценивает деловые качества Никитина, а также те результаты, которых он добивается в достаточно короткие сроки.Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работСудостроители получат рекордную поддержку от кабмина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), минтранс россии, новости, кадровые перестановки, андрей никитин