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Путин назначил врио главы Минтранса России - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Путин назначил врио главы Минтранса России
Путин назначил врио главы Минтранса России - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Путин назначил врио главы Минтранса России
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T11:07
2025-07-07T11:52
владимир путин (политик)
минтранс россии
новости
кадровые перестановки
андрей никитин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ.Утром 7 июля стало известно, что от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт.По информации Кремля, президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Никитиным, где и предложил ему стать исполняющим обязанности министра."Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации", – сказал Владимир Путин на встрече.Глава государства добавил, что председатель правительства высоко оценивает деловые качества Никитина, а также те результаты, которых он добивается в достаточно короткие сроки.Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работСудостроители получат рекордную поддержку от кабмина
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владимир путин (политик), минтранс россии, новости, кадровые перестановки, андрей никитин
Путин назначил врио главы Минтранса России

Путин назначил Андрея Никитина врио главы Минтранса России

11:07 07.07.2025 (обновлено: 11:52 07.07.2025)
 
© КремльВладимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра транспорта Российской Федерации.
Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра транспорта Российской Федерации.
© Кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ.
Утром 7 июля стало известно, что от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт.
По информации Кремля, президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Никитиным, где и предложил ему стать исполняющим обязанности министра.
"Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации", – сказал Владимир Путин на встрече.
Глава государства добавил, что председатель правительства высоко оценивает деловые качества Никитина, а также те результаты, которых он добивается в достаточно короткие сроки.
"Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт – одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", – подчеркнул российский лидер.
Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.
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Владимир Путин (политик)Минтранс РоссииНовостиКадровые перестановкиАндрей Никитин
 
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