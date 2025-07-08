https://crimea.ria.ru/20250708/putin-naznachil-nikitina-ministrom-transporta-rf-1147807002.html
Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
Путин назначил Никитина министром транспорта РФ - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T17:12
2025-07-08T17:12
2025-07-08T17:12
владимир путин (политик)
россия
кадровые перестановки
андрей никитин
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.Указ вступает в силу со дня его подписания.Во вторник Госдума утвердила внесенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России.Накануне указом президента России Владимира Путина Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта России. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора. В 2022 году был переизбран на второй срок.В феврале 2025 года стал заместителем министра транспорта РФ. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, кадровые перестановки, андрей никитин, минтранс россии, политика, новости
Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Во вторник Госдума утвердила
внесенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России.
Накануне указом президента России Владимира Путина Никитин был назначен
временно исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.
Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта России. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.
В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора. В 2022 году был переизбран на второй срок.
В феврале 2025 года стал заместителем министра транспорта РФ. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.
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