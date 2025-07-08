https://crimea.ria.ru/20250708/putin-naznachil-nikitina-ministrom-transporta-rf-1147807002.html

Путин назначил Никитина министром транспорта РФ

Путин назначил Никитина министром транспорта РФ - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Путин назначил Никитина министром транспорта РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T17:12

2025-07-08T17:12

2025-07-08T17:12

владимир путин (политик)

россия

кадровые перестановки

андрей никитин

минтранс россии

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.Указ вступает в силу со дня его подписания.Во вторник Госдума утвердила внесенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России.Накануне указом президента России Владимира Путина Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.Андрей Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта России. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора. В 2022 году был переизбран на второй срок.В феврале 2025 года стал заместителем министра транспорта РФ. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, кадровые перестановки, андрей никитин, минтранс россии, политика, новости