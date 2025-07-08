https://crimea.ria.ru/20250708/zubkov-nazval-prichinu-napadeniya-lva-1147808026.html

Зубков назвал причину нападения льва

Зубков назвал причину нападения льва - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Зубков назвал причину нападения льва

Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков на пресс-конференции после выписки из больницы заявил, что сам виноват в нападении льва, а также назвал... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T18:15

2025-07-08T18:15

2025-07-08T18:15

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

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БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН, 8 июл – РИА Новости Крым. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков на пресс-конференции после выписки из больницы заявил, что сам виноват в нападении льва, а также назвал инцидент роковым стечением обстоятельств."Я никогда не говорил, что я бессмертный, никогда не говорил, что меня львы не могут съесть. Это часть моей работы, моя жизнь, которую я создал, профессия, которую я выбрал", - сказал он.Зубков подчеркнул, что раньше, когда туристам не было запрещено близко общаться со львами, он заходил в клетки к хищникам каждый день, таким образом проверяя их реакцию на присутствие человека."Прежде чем запускать туда (ко львам – ред.) туристов, я весной тестировал их, и всех норовистых, неподчиняющихся львов загонял назад в вольеры. В саванне были предсказуемые львы, потому что я не мог рисковать жизнями тех людей", - отметил он.Затем "общение" Зубкова с хищниками стало происходить реже – "это было уже эпизодически, от случая к случаю". Недавно проверка Роспотребнадзора выявила в парке львов небольшую скученность животных в вольерах.Он подчеркнул, что хищник – не привезенный извне, а рожденный и выросший в "Тайгане". Еще одним фактором случившегося владелец парка львов считает то, что с молодыми львами не было вожака, которого временно поселили в вольер, убрав из саванны.Зубков убежден, что все, что произошло – только его вина."Любой саванной, любым общением, особенно таким, как я занимаюсь и занимался, нужно заниматься постоянно, а не эпизодически. Все привычки ослабляются, все инстинкты возвышаются, львы ведут себя по-другому. Для того, чтобы вас любило ваше домашнее животное, например, собака, с ней нужно постоянно гулять, общаться", - убежден Зубков.Директор парка львов отметил, что случившееся, - первое крупное ЧП с ним за 30 лет достаточно плотного общения с высшими кошачьими, но подобное может повториться в любой момент. Тем не менее, он в скором времени снова собирается зайти ко львам в клетку.Также он заметил, что молодого напавшего на него льва уберут из саванны и переселят в вольер.22 июня в парке львов "Тайган" во время кормления львов в парке один из хищников напал на Олега Зубкова. Врачи Белогорской больницы прооперировали его. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.Через десять дней после случившегося Зубкова выписали из больницы.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане"Олег Зубков рассказал о своем будущем общении с напавшим на него львомЛев удерживал Олега Зубкова семь минут – новые детали ЧП в "Тайгане"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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