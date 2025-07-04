Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250704/krymskiy-most-seychas--skolko-zhdat-proezda-1147706069.html
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Очередь у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти, со стороны Кубани затор уменьшился. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:21
2025-07-04T14:21
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138473675_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_b09387e7250201abccfa3dea2283f939.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти, со стороны Кубани затор уменьшился. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка со стороны Краснодарского края появилась в пятницу к 8:00. Тогда проезда ожидали 100 машин. К 11 часам в заторе по обеим сторонам транспортного перехода стояли 635 машин, из них 103 - со стороны Керчи.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам посты досмотра задействовали на полную силу.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138473675_0:0:767:575_1920x0_80_0_0_5c6ee280eb05149dbdc4ea95a2fd485d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Крымский мост – обстановка к этому часу

14:21 04.07.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти, со стороны Кубани затор уменьшился. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Пробка со стороны Краснодарского края появилась в пятницу к 8:00. Тогда проезда ожидали 100 машин. К 11 часам в заторе по обеим сторонам транспортного перехода стояли 635 машин, из них 103 - со стороны Керчи.
"В очереди со стороны Тамани находится 202 транспортных средства. Ожидание около часа. Из Керчи проезда ждут 342 автомобиля", - говорится в сообщении по состоянию на два часа дня.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам посты досмотра задействовали на полную силу.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:57Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные
13:47Севастополец присвоил чужой магазин
13:41Фронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФ
13:31Рейд в Севастополе открыли
13:23Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
13:07Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
13:05Наводнение и шторм в Петербурге - что известно
13:01Рейд в Севастополе снова закрыт
12:41Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
12:34Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено
12:30В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
12:14В Севастополе таксист украл женскую сумочку и подарил жене
12:00ВСУ разрушили сотни храмов на территории России
11:25Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
11:16Над Удмуртией сбили три беспилотника
11:06Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
10:54Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
10:42Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
10:1745 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба
Лента новостейМолния