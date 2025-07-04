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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Очередь у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти, со стороны Кубани затор уменьшился. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T14:21

2025-07-04T14:21

2025-07-04T14:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

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керчь

тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти, со стороны Кубани затор уменьшился. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка со стороны Краснодарского края появилась в пятницу к 8:00. Тогда проезда ожидали 100 машин. К 11 часам в заторе по обеим сторонам транспортного перехода стояли 635 машин, из них 103 - со стороны Керчи.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам посты досмотра задействовали на полную силу.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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