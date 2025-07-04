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Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
У Крымского моста сейчас образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T11:06
2025-07-04T11:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка со стороны Краснодарского края появилась в пятницу к 8:00. Тогда проезда ожидали 100 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза

У Крымского моста сейчас в пробке с обеих сторон стоит 365 машин

11:06 04.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Пробка со стороны Краснодарского края появилась в пятницу к 8:00. Тогда проезда ожидали 100 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 262 транспортных средства. Ожидание около часа. Из Керчи проезда ждут 103 автомобиля", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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