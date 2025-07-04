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У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 04.07.2025

У Крымского моста выросла очередь

Утром в пятницу у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T08:06

2025-07-04T08:06

2025-07-04T08:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Утром в пятницу у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи проезд свободен - перед пунктом досмотра пробок нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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