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Фронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФ

Фронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФ - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Фронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФ

Российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов и ликвидировала 9100 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:41

2025-07-04T13:41

2025-07-04T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов и ликвидировала 9100 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ и ГУР. В зоне ответственности группировки потери противника превысили 1360 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, включая бронемашину Snatch производства Великобритании, а также бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США.Уничтожены 72 автомобиля, десять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 16 станций радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери Киева превысили 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоукраинка и Разино ДНР. Противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины MaxxPro производства США. Уничтожены 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" за минувшую неделю продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Червоная Зирка ДНР. Потери ВСУ составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.Воины группировки войск "Днепр" нанесели поражение формированиям ВСУ и двух бригад теробороны. Киевский режим потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 48 автомобилей. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина провели новый обмен военнопленнымиМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоАрмия России нанесла массированный удар по ВПК Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика