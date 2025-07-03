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Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T12:20
2025-07-03T12:25
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Село Разино в ДНР взяли под контроль бойцы группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвыАрмия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВОСтатус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

12:20 03.07.2025 (обновлено: 12:25 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Село Разино в ДНР взяли под контроль бойцы группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками .
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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