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Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T12:20
2025-07-03T12:20
2025-07-03T12:25
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Село Разино в ДНР взяли под контроль бойцы группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвыАрмия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВОСтатус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
12:20 03.07.2025 (обновлено: 12:25 03.07.2025)