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Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО

Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T12:20

2025-07-03T12:20

2025-07-03T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Село Разино в ДНР взяли под контроль бойцы группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвыАрмия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВОСтатус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости