https://crimea.ria.ru/20250628/vs-rf-osvobodili-chervonuyu-zirku-v-dnr-1147557061.html
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2025
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки,... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T13:10
2025-06-28T13:10
2025-06-28T13:11
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донецкая народная республика (днр)
новости сво
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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР - Минобороны
13:10 28.06.2025 (обновлено: 13:11 28.06.2025)
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
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