https://crimea.ria.ru/20250628/vs-rf-osvobodili-chervonuyu-zirku-v-dnr-1147557061.html

ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР

ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2025

ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР

Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки,... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T13:10

2025-06-28T13:10

2025-06-28T13:11

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528729_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_e26b8c205d0a2d370d05a84c383e9d26.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии