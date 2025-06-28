Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250628/vs-rf-osvobodili-chervonuyu-zirku-v-dnr-1147557061.html
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2025
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки,... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T13:10
2025-06-28T13:11
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528729_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_e26b8c205d0a2d370d05a84c383e9d26.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528729_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_8d49ef94f656e6ec3bb9c67000cf2025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР

ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР - Минобороны

13:10 28.06.2025 (обновлено: 13:11 28.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М-1"
Зенитный ракетный комплекс Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины
13:39Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
13:10ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
12:58Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
12:31Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
12:05Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
11:51Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение
11:27"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
11:1016 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе
10:39Еще 8 дронов ВСУ сбиты над Крымом и двумя областями России
10:25В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
10:02"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
09:51В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
09:22Крымский мост сейчас: с утра растет большая очередь
08:41В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты
08:06Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
07:38"Яйца по 60 рублей радуют": крымчане о снижении цен
07:1256 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России
00:01Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
Лента новостейМолния