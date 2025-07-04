Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
Российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по украинскому ВПК
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и групповые ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"С 28 июня по 3 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств", – сказано в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что в результате нанесенных ударов также были поражены цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
В пятницу стало известно, что Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил