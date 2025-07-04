Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250704/armiya-rossii-nanesla-massirovannyy-udar-po-vpk-ukrainy-1147704323.html
Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и групповые ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:23
2025-07-04T13:23
новости сво
удары по украине
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и групповые ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве добавили, что в результате нанесенных ударов также были поражены цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.В пятницу стало известно, что Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских силУдары по Украине сегодня: Киев объят огнем48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_66:0:1354:966_1920x0_80_0_0_93978c7b59d368df52b7eaca5c9a257b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по украинскому ВПК

13:23 04.07.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и групповые ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"С 28 июня по 3 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств", – сказано в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что в результате нанесенных ударов также были поражены цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
В пятницу стало известно, что Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем
48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
 
Новости СВОУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:57Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные
13:47Севастополец присвоил чужой магазин
13:41Фронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФ
13:31Рейд в Севастополе открыли
13:23Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
13:07Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
13:05Наводнение и шторм в Петербурге - что известно
13:01Рейд в Севастополе снова закрыт
12:41Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
12:34Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено
12:30В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
12:14В Севастополе таксист украл женскую сумочку и подарил жене
12:00ВСУ разрушили сотни храмов на территории России
11:25Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
11:16Над Удмуртией сбили три беспилотника
11:06Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
10:54Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
10:42Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
10:1745 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба
Лента новостейМолния