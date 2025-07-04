https://crimea.ria.ru/20250704/armiya-rossii-nanesla-massirovannyy-udar-po-vpk-ukrainy-1147704323.html

Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины

Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и групповые ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:23

2025-07-04T13:23

2025-07-04T13:23

новости сво

удары по украине

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и групповые ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве добавили, что в результате нанесенных ударов также были поражены цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.В пятницу стало известно, что Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских силУдары по Украине сегодня: Киев объят огнем48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф