https://crimea.ria.ru/20250629/esche-odin-naselennyy-punkt-osvobozhden-na-donbasse-1147568619.html

Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе

Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе

Российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T12:11

2025-06-29T12:11

2025-06-29T12:36

новости сво

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

группировка войск "центр"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНРАрмия РФ освободила Запорожье в ДНРНаступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу