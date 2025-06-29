https://crimea.ria.ru/20250629/esche-odin-naselennyy-punkt-osvobozhden-na-donbasse-1147568619.html
Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
Российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T12:11
2025-06-29T12:11
2025-06-29T12:36
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНРАрмия РФ освободила Запорожье в ДНРНаступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
Армия России освободила Новоукраинку в Донецкой Народной Республики
12:11 29.06.2025 (обновлено: 12:36 29.06.2025)