https://crimea.ria.ru/20250704/predtechino-v-donbasse-pereshlo-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1147702754.html
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T12:41
2025-07-04T12:41
2025-07-04T12:49
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508724_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_d8fb0fe5fd0cb441bd731304bdc66053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР Территорию ЛНР полностью освободилиАрмия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508724_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_de17c487f320a70d8cddbf221f308af3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Армия России освободила Предтечино в ДНР
12:41 04.07.2025 (обновлено: 12:49 04.07.2025)