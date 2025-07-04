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Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T12:41
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новости сво
донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР Территорию ЛНР полностью освободилиАрмия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил

Армия России освободила Предтечино в ДНР

12:41 04.07.2025 (обновлено: 12:49 04.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Накануне Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.
27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.
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