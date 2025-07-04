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Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено

Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено

Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T12:34

2025-07-04T12:34

2025-07-04T12:46

министерство обороны рф

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, в ночь на пятницу удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Утром в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – МинобороныРоссийские военные ударили по нефтеналивному терминалу ВМС Украины"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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