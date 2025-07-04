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Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено
Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено
Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T12:34
2025-07-04T12:46
министерство обороны рф
киев
украина
удары по украине
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, в ночь на пятницу удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Утром в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – МинобороныРоссийские военные ударили по нефтеналивному терминалу ВМС Украины"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, киев, украина, удары по украине, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено

Армия России нанесла массированный удар по Киеву и нефтезаводам на Украине - Минобороны

12:34 04.07.2025 (обновлено: 12:46 04.07.2025)
 
© СоцсетиВзрывы в Киеве
Взрывы в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, в ночь на пятницу удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия.

"Нанесен массированный удар по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу", - сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Утром в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.
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