https://crimea.ria.ru/20250704/rossiya-i-ukraina-proveli-novyy-obmen-voennoplennymi--1147704090.html

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

В пятницу состоялся новый этап обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:07

2025-07-04T13:07

2025-07-04T13:25

обмен пленными

украина

россия

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу состоялся новый этап обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - добавили в ведомстве.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обмен пленными, украина, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво