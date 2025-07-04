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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
В пятницу состоялся новый этап обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:07
2025-07-04T13:07
2025-07-04T13:25
обмен пленными
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу состоялся новый этап обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - добавили в ведомстве.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обмен пленными, украина, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными военнослужащими – Минобороны
13:07 04.07.2025 (обновлено: 13:25 04.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу состоялся новый этап обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - добавили в ведомстве.
Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и26 июня.
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