https://crimea.ria.ru/20250630/nad-morem-i-sushey--kakimi-bespilotnikami-atakuyut-krym-i-kak-ikh-sbivayut-1147595438.html

Над морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают

Над морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Над морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают

Для атак по регионам России ВСУ, в частности по Крыму, в основном используют реактивные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, над полями сражений – РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T21:38

2025-06-30T21:38

2025-06-30T21:38

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Для атак по регионам России ВСУ, в частности по Крыму, в основном используют реактивные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, над полями сражений – малые дроны, и те и другие быстро совершенствуются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.От "шмеля" до самолета"Беспилотники выполняют самые разные задачи – мониторинг, разведка, подсветка целей, нанесение поражений, оценка ущерба и так далее. Они действуют в самых разных эшелонах, на разных высотах, имеют разные размеры – от "шмеля" до самолета. Их тактико-технические характеристики весьма разнообразны, начиная от конфигурации самого планера, количества винтов и заканчивая тем, что беспилотники стали реактивными: по сути это уже крылатые ракеты", – констатирует эксперт.По его словам, именно такие доны российские средства ПВО сбивают над Черным и Азовским морями, над Крымом и другими регионами России. Что касается беспилотников над полями боев – это в основном мелкие квадрокоптеры.Миллионы смертельных "птиц"По словам специалиста, впервые ударные беспилотники применили США во время их активной деятельности в Афганистане. До этого речь шла исключительно об их применении в разведывательных и вспомогательных целях. Далее для нанесения ударов дроны использовали в ходе армяно-израильского конфликта.В этой связи он напоминает о западной программе, по которой ВСУ должны получать восемь миллионов беспилотников в год. Для решения этой задачи создан консорциум, который насчитывает около 20 государств. Кроме европейских стран, в него вошли такие государства как Турция, которая весьма продвинута в этом плане. При этом беспилотные системы гораздо более эффективнее снарядов, считает эксперт. Он подчеркивает, что вооруженные силы РФ эффективно отражают атаки, однако это направление развивается очень быстро, а значит, Россия должна быть на шаг впереди.Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 украинских беспилотников, в том числе пять – над Азовским морем, сообщали ранее в Минобороны РФ. 29 июня с 23:00 до 0:00 средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Азовским морем. Также в ночь на воскресенье российские военные уничтожили беспилотник над Крымом. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на 25 июня над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: беспилотные системы России являются передовыми в миреРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскРазвитие беспилотных технологий в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво