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Беспилотник сбит над Крымом
Беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Беспилотник сбит над Крымом
Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T20:36
2025-06-27T20:36
2025-06-27T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего за два часа над четырьмя регионами России было уничтожено 10 БПЛА противника.Как ранее сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.ВСУ в пятницу также атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков.В ночь на 27 июня 39 украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотник сбит над Крымом
Над Крымом и еще тремя регионами России уничтожили 10 украинских беспилотников
20:36 27.06.2025 (обновлено: 20:42 27.06.2025)