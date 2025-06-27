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Беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Беспилотник сбит над Крымом
Беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Беспилотник сбит над Крымом
Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T20:36
2025-06-27T20:42
министерство обороны рф
крым
брянская область
орловская область
курская область
атаки всу на крым
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего за два часа над четырьмя регионами России было уничтожено 10 БПЛА противника.Как ранее сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.ВСУ в пятницу также атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков.В ночь на 27 июня 39 украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, брянская область, орловская область, курская область, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
Беспилотник сбит над Крымом

Над Крымом и еще тремя регионами России уничтожили 10 украинских беспилотников

20:36 27.06.2025 (обновлено: 20:42 27.06.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, всего за два часа над четырьмя регионами России было уничтожено 10 БПЛА противника.
"С 17.35 до 19.30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре беспилотника над территорией Брянской области, три – над Орловской, два – над Курской областями и один – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.
ВСУ в пятницу также атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков.
В ночь на 27 июня 39 украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.
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