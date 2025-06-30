https://crimea.ria.ru/20250630/pyat-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-1147581112.html

Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем

Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 украинских беспилотников, в том числе пять – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T07:19

2025-06-30T07:19

2025-06-30T07:23

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

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новости крыма

азовское море

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 украинских беспилотников, в том числе пять – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. Так, 29 июня с 23:00 до 0:00 средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Азовским морем. Также в ночь на воскресенье российские военные уничтожили беспилотник над Крымом. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на 25 июня над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ КремляГорят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины

крым

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, крым, новости крыма, азовское море, министерство обороны рф