Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250630/pyat-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-1147581112.html
Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем
Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем
Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 украинских беспилотников, в том числе пять – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T07:19
2025-06-30T07:23
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
крым
новости крыма
азовское море
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19fbc0f51f2231416166a2e275375374.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 украинских беспилотников, в том числе пять – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. Так, 29 июня с 23:00 до 0:00 средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Азовским морем. Также в ночь на воскресенье российские военные уничтожили беспилотник над Крымом. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на 25 июня над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ КремляГорят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
крым
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_5149d1a2e2c7078f2ca9673e0d515226.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, крым, новости крыма, азовское море, министерство обороны рф
Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем

Над Азовским морем за ночь сбили пять украинских беспилотников – Минобороны

07:19 30.06.2025 (обновлено: 07:23 30.06.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 украинских беспилотников, в том числе пять – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Курской области, пять – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. Так, 29 июня с 23:00 до 0:00 средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Азовским морем. Также в ночь на воскресенье российские военные уничтожили беспилотник над Крымом. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на 25 июня над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов .
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля
Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОКрымНовости КрымаАзовское мореМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС
09:34Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
09:25Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
09:13На Крымском мосту резко выросла очередь - время ожидания
09:02На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
08:39Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах
08:20Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него
07:59Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
07:44Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков
07:19Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем
07:16Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП
07:10Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Кубани
06:57Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
06:29Магнитные бури на Земле – прогноз на июль
06:07Крымский мост - ситуация после возобновления движения
00:57Крымский мост открыт
00:10Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
00:01Какой будет погода в Крыму в последний день июня
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
23:49Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния