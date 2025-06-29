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Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Беспилотник уничтожен над Крымом
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Беспилотник уничтожен над Крымом
В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T07:12
2025-06-29T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщает Минобороны.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотник был уничтожен в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, ростовская область, курская область, новости, новости крыма
Беспилотник уничтожен над Крымом

Над Крымом сбит украинский беспилотник

07:12 29.06.2025 (обновлено: 07:26 29.06.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА – над территориями Республики Крым, Курской и Ростовской областей", - сказано в сообщении.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотник был уничтожен в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.
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