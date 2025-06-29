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Беспилотник уничтожен над Крымом

Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Беспилотник уничтожен над Крымом

В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T07:12

2025-06-29T07:12

2025-06-29T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщает Минобороны.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотник был уничтожен в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды – рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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