https://crimea.ria.ru/20250630/dva-bespilotnika-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1147579831.html

Два беспилотника уничтожены над Азовским морем

Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Два беспилотника уничтожены над Азовским морем

Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T00:10

2025-06-30T00:10

2025-06-30T00:15

министерство обороны рф

азовское море

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.В 23:49 движение транспорта по Крымскому мосту ограничили. Запрет продолжает действовать и сейчас. ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. В ночь на воскресенье силы ПВО также отразили атаку украинского БПЛА на Крым.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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