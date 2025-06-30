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Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.06.2025
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министерство обороны рф
азовское море
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.В 23:49 движение транспорта по Крымскому мосту ограничили. Запрет продолжает действовать и сейчас. ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. В ночь на воскресенье силы ПВО также отразили атаку украинского БПЛА на Крым.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, азовское море, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости, новости крыма
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем

Над Азовским морем уничтожено два украинских беспилотника

00:10 30.06.2025 (обновлено: 00:15 30.06.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 23.00 29 июня до 0.00 30 июня по мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
В 23:49 движение транспорта по Крымскому мосту ограничили. Запрет продолжает действовать и сейчас.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. В ночь на воскресенье силы ПВО также отразили атаку украинского БПЛА на Крым.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.
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Министерство обороны РФАзовское мореНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОНовостиНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:10Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
00:01Какой будет погода в Крыму в последний день июня
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
23:49Крымский мост закрыт
23:25Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля
21:58Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день
21:44Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область
21:33Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли
21:13Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
20:48Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
20:39В Крыму обозначили приоритетные виды спорта
20:20В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой
20:13ЧП в Краснодаре: ребенок залез на вагон и получил удар током
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