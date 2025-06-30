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Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T00:10
2025-06-30T00:10
2025-06-30T00:15
министерство обороны рф
азовское море
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника были сбиты российской системой ПВО над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.В 23:49 движение транспорта по Крымскому мосту ограничили. Запрет продолжает действовать и сейчас. ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. В ночь на воскресенье силы ПВО также отразили атаку украинского БПЛА на Крым.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, оборона Крымского полуострова усилена, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, азовское море, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости, новости крыма
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Над Азовским морем уничтожено два украинских беспилотника
00:10 30.06.2025 (обновлено: 00:15 30.06.2025)