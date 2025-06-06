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Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T16:32
2025-06-06T16:32
владимир путин (политик)
россия
беспилотник (бпла, дрон)
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что за последние годы российские инженеры и конструкторы добились заметного прогресса."Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем
Путин сообщил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. Сейчас, по словам президента, отечественные беспилотники - самые передовые в отдельных сегментах.
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владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, безопасность, наука и технологии, видео, видео
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире

Беспилотные системы РФ в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире - Путин

16:32 06.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют", - сказал глава государства.
Он отметил, что за последние годы российские инженеры и конструкторы добились заметного прогресса.
"Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)Оборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиБезопасностьНаука и технологииВидео
 
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