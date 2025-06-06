https://crimea.ria.ru/20250606/putin-bespilotnye-sistemy-rossii-yavlyayutsya-peredovymi-v-mire-1147005346.html

Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире

Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире

Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T16:32

2025-06-06T16:32

2025-06-06T16:32

владимир путин (политик)

россия

беспилотник (бпла, дрон)

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что за последние годы российские инженеры и конструкторы добились заметного прогресса."Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем Путин сообщил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. Сейчас, по словам президента, отечественные беспилотники - самые передовые в отдельных сегментах. 2025-06-06T16:32 true PT0M50S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, безопасность, наука и технологии, видео, видео