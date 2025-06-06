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Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T16:32
2025-06-06T16:32
2025-06-06T16:32
владимир путин (политик)
россия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что за последние годы российские инженеры и конструкторы добились заметного прогресса."Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем
Путин сообщил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. Сейчас, по словам президента, отечественные беспилотники - самые передовые в отдельных сегментах.
2025-06-06T16:32
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PT0M50S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, безопасность, наука и технологии, видео, видео
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
Беспилотные системы РФ в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире - Путин