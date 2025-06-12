https://crimea.ria.ru/20250612/rossiya-sozdaet-voyska-bespilotnykh-sistem-kak-otdelnyy-rod-voysk-1147171903.html

Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

В России необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T20:25

2025-06-12T20:25

2025-06-12T20:50

владимир путин (политик)

россия

безопасность

военно-промышленный комплекс (впк)

опк

оружие

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В России необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет, подчеркнул российский лидер.По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.На сегодняшний день наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Путин. Дроны способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, безопасность, военно-промышленный комплекс (впк), опк, оружие, новости, беспилотник (бпла, дрон)