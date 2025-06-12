https://crimea.ria.ru/20250612/rossiya-sozdaet-voyska-bespilotnykh-sistem-kak-otdelnyy-rod-voysk-1147171903.html
Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
В России необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T20:25
2025-06-12T20:25
2025-06-12T20:50
владимир путин (политик)
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В России необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет, подчеркнул российский лидер.По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.На сегодняшний день наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Путин. Дроны способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, безопасность, военно-промышленный комплекс (впк), опк, оружие, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
Россия сейчас создает войска беспилотных систем как отдельный род войск – Путин
20:25 12.06.2025 (обновлено: 20:50 12.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В России необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет, подчеркнул российский лидер.
По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.
"Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем", - сказал глава государства.
На сегодняшний день наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Путин. Дроны способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.
"Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть - до 50% - уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника", - уточнил он.
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