https://crimea.ria.ru/20250623/kak-izmenitsya-park-imeni-gagarina-v-simferopole-posle-blagoustroystva-1147439394.html
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства
В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T14:28
2025-06-23T14:28
2025-06-23T14:37
крым
симферополь
благоустройство
парк юрия гагарина в симферополе
общество
госпрограмма социально-экономического развития крыма
городская среда
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147435231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7db0363586c68f80cfc45ab0e9888d71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального строительства администрации города.Ранее сообщалось, что на объекте начались работы по благоустройству."В рамках проекта запланированы устройства совершенно новых элементов, которых ранее не было на территории объекта", – сказано в сообщении.К примеру, после благоустройства в симферопольском парке появится пешеходный фонтан на 12 форсунок, который совместят со статуей "Три грации", отметили в департаменте.Всего здесь появится почти 1500 новых архитектурных форм, подчеркнули специалисты. А также будет установлено около 600 "светильников"."Это первое благоустройств парка. Ранее благоустройство здесь не проводилось", – рассказал журналистам начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Территория парка охватывает около 46 гектаров. Работы разбиты на три этапа. Сумма контракта – 628 миллионов рублей, сообщил представитель подрядчика.Он добавил, что реконструкцию планируют закончить до 1 октября 2026 года.Благоустройство парка имени Юрия Гагарина проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя", а также муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" на основании муниципального контракта, напомнили в департаменте.С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.Ранее сообщалось, что на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе Нижнего пруда в Симферополе появятся новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади ЛазареваЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой ЯлтеПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
крым
симферополь
парк юрия гагарина в симферополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147435231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20bbc4f5747a502af79865b5d73f1bfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, благоустройство, парк юрия гагарина в симферополе, общество, госпрограмма социально-экономического развития крыма, городская среда, новости крыма, видео
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства
В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе появится фонтан и велодорожки
14:28 23.06.2025 (обновлено: 14:37 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального строительства администрации города.
Ранее сообщалось, что на объекте начались работы
по благоустройству.
"В рамках проекта запланированы устройства совершенно новых элементов, которых ранее не было на территории объекта", – сказано в сообщении.
К примеру, после благоустройства в симферопольском парке появится пешеходный фонтан на 12 форсунок, который совместят со статуей "Три грации", отметили в департаменте.
"Кроме того, в парке будет создана арт-композиция "Букет-созвездие", амфитеатр с тентовым покрытием, площадка для выгула собак и велодорожка по периметру парка", – уточнили в сообщении.
Всего здесь появится почти 1500 новых архитектурных форм, подчеркнули специалисты. А также будет установлено около 600 "светильников".
"Это первое благоустройств парка. Ранее благоустройство здесь не проводилось", – рассказал журналистам начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
Территория парка охватывает около 46 гектаров. Работы разбиты на три этапа. Сумма контракта – 628 миллионов рублей, сообщил представитель подрядчика.
"Начали мы со стороны аллеи Космонавтики. В этом году планируем дойти до территории Вечного огня. Всего предусмотрено около 60 тысяч квадратных метров мощения – это тротуарная плитка. И 30 километров бортового камня", – рассказал генеральный директор компании-подрядчика Игорь Бачевский.
Он добавил, что реконструкцию планируют закончить до 1 октября 2026 года.
Благоустройство парка имени Юрия Гагарина проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя", а также муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" на основании муниципального контракта, напомнили в департаменте.
С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли
для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября
этого года.
Ранее сообщалось
, что на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе Нижнего пруда в Симферополе появятся новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: