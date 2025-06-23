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Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства
В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T14:28
2025-06-23T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального строительства администрации города.Ранее сообщалось, что на объекте начались работы по благоустройству."В рамках проекта запланированы устройства совершенно новых элементов, которых ранее не было на территории объекта", – сказано в сообщении.К примеру, после благоустройства в симферопольском парке появится пешеходный фонтан на 12 форсунок, который совместят со статуей "Три грации", отметили в департаменте.Всего здесь появится почти 1500 новых архитектурных форм, подчеркнули специалисты. А также будет установлено около 600 "светильников"."Это первое благоустройств парка. Ранее благоустройство здесь не проводилось", – рассказал журналистам начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Территория парка охватывает около 46 гектаров. Работы разбиты на три этапа. Сумма контракта – 628 миллионов рублей, сообщил представитель подрядчика.Он добавил, что реконструкцию планируют закончить до 1 октября 2026 года.Благоустройство парка имени Юрия Гагарина проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя", а также муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" на основании муниципального контракта, напомнили в департаменте.С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.Ранее сообщалось, что на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе Нижнего пруда в Симферополе появятся новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади ЛазареваЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой ЯлтеПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, благоустройство, парк юрия гагарина в симферополе, общество, госпрограмма социально-экономического развития крыма, городская среда, новости крыма, видео
Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства

В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе появится фонтан и велодорожки

14:28 23.06.2025 (обновлено: 14:37 23.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального строительства администрации города.
Ранее сообщалось, что на объекте начались работы по благоустройству.
"В рамках проекта запланированы устройства совершенно новых элементов, которых ранее не было на территории объекта", – сказано в сообщении.
© РИА Новости КрымБлагоустройство парка им. Юрия Гагарина
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина
К примеру, после благоустройства в симферопольском парке появится пешеходный фонтан на 12 форсунок, который совместят со статуей "Три грации", отметили в департаменте.

"Кроме того, в парке будет создана арт-композиция "Букет-созвездие", амфитеатр с тентовым покрытием, площадка для выгула собак и велодорожка по периметру парка", – уточнили в сообщении.

Всего здесь появится почти 1500 новых архитектурных форм, подчеркнули специалисты. А также будет установлено около 600 "светильников".
"Это первое благоустройств парка. Ранее благоустройство здесь не проводилось", – рассказал журналистам начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
© РИА Новости КрымБлагоустройство парка им. Юрия Гагарина
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина
Территория парка охватывает около 46 гектаров. Работы разбиты на три этапа. Сумма контракта – 628 миллионов рублей, сообщил представитель подрядчика.
"Начали мы со стороны аллеи Космонавтики. В этом году планируем дойти до территории Вечного огня. Всего предусмотрено около 60 тысяч квадратных метров мощения – это тротуарная плитка. И 30 километров бортового камня", – рассказал генеральный директор компании-подрядчика Игорь Бачевский.
Он добавил, что реконструкцию планируют закончить до 1 октября 2026 года.
Благоустройство парка имени Юрия Гагарина проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя", а также муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" на основании муниципального контракта, напомнили в департаменте.
© РИА Новости КрымБлагоустройство парка им. Юрия Гагарина
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина
С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе Нижнего пруда в Симферополе появятся новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты.
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