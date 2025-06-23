https://crimea.ria.ru/20250623/kak-izmenitsya-park-imeni-gagarina-v-simferopole-posle-blagoustroystva-1147439394.html

Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства

Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Как изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройства

В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T14:28

2025-06-23T14:28

2025-06-23T14:37

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парк юрия гагарина в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального строительства администрации города.Ранее сообщалось, что на объекте начались работы по благоустройству."В рамках проекта запланированы устройства совершенно новых элементов, которых ранее не было на территории объекта", – сказано в сообщении.К примеру, после благоустройства в симферопольском парке появится пешеходный фонтан на 12 форсунок, который совместят со статуей "Три грации", отметили в департаменте.Всего здесь появится почти 1500 новых архитектурных форм, подчеркнули специалисты. А также будет установлено около 600 "светильников"."Это первое благоустройств парка. Ранее благоустройство здесь не проводилось", – рассказал журналистам начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Территория парка охватывает около 46 гектаров. Работы разбиты на три этапа. Сумма контракта – 628 миллионов рублей, сообщил представитель подрядчика.Он добавил, что реконструкцию планируют закончить до 1 октября 2026 года.Благоустройство парка имени Юрия Гагарина проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя", а также муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" на основании муниципального контракта, напомнили в департаменте.С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.Ранее сообщалось, что на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе Нижнего пруда в Симферополе появятся новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади ЛазареваЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой ЯлтеПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму

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парк юрия гагарина в симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, благоустройство, парк юрия гагарина в симферополе, общество, госпрограмма социально-экономического развития крыма, городская среда, новости крыма, видео