https://crimea.ria.ru/20250506/programmu-remonta-pridomovykh-territoriy-sformiruyut-v-krymu-1146242789.html
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
Трехлетнюю программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму до 1 июня, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:44
2025-05-06T14:44
2025-05-06T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Трехлетнюю программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму до 1 июня, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.Предварительно программа рассчитана на три года. Он также анонсировал ремонты тротуаров и дорог – в первую очередь они пройдут в Керчи, Феодосии, Евпатории, затем – в Алуште, Ялте, Саках, Красноперекопске, Армянске, Джанкое и других малых городах. При строительстве и ремонте будет применяться гранитный щебень высокого качества из Запорожской области.Как сообщалось, в Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Крыму стало больше городов с благоприятной средой - АксеновВ Ялте отремонтируют три старинные улицы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, общество
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
В Крыму до 1 июня сформируют программу ремонта придомовых территорий – Аксенов