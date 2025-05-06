Рейтинг@Mail.ru
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250506/programmu-remonta-pridomovykh-territoriy-sformiruyut-v-krymu-1146242789.html
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
Трехлетнюю программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму до 1 июня, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:44
2025-05-06T14:38
крым
новости крыма
сергей аксенов
благоустройство
городская среда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1f/1120721379_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_fb0214a7afc1c3d1101c9228bbc8a274.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Трехлетнюю программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму до 1 июня, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.Предварительно программа рассчитана на три года. Он также анонсировал ремонты тротуаров и дорог – в первую очередь они пройдут в Керчи, Феодосии, Евпатории, затем – в Алуште, Ялте, Саках, Красноперекопске, Армянске, Джанкое и других малых городах. При строительстве и ремонте будет применяться гранитный щебень высокого качества из Запорожской области.Как сообщалось, в Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Крыму стало больше городов с благоприятной средой - АксеновВ Ялте отремонтируют три старинные улицы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1f/1120721379_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_41c763f74e424871b0ef791a7bbbda90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, общество
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму

В Крыму до 1 июня сформируют программу ремонта придомовых территорий – Аксенов

14:44 06.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт придомовых территорий в Симферополе
Ремонт придомовых территорий в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Трехлетнюю программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму до 1 июня, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"До 1 июня будет сформирована программа ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, которая охватит все муниципалитеты Республики Крым. Ранее главам администраций была поставлена задача после обходов МКД определить приоритетность в границах каждого муниципалитета", – сказал он.

Предварительно программа рассчитана на три года. Он также анонсировал ремонты тротуаров и дорог – в первую очередь они пройдут в Керчи, Феодосии, Евпатории, затем – в Алуште, Ялте, Саках, Красноперекопске, Армянске, Джанкое и других малых городах. При строительстве и ремонте будет применяться гранитный щебень высокого качества из Запорожской области.
Как сообщалось, в Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько дворов и дорог отремонтируют в Бахчисарае
В Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов
В Ялте отремонтируют три старинные улицы
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновБлагоустройствоГородская средаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
16:15Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе
16:01Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
15:49МИД России запускает новый проект ко Дню Победы
15:22В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
14:50Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину
14:44Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
14:31Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
14:26На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
14:17В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма
14:06В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога
13:54В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники
13:47Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы
13:42В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия
13:16Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
13:08Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ
12:51Шторм накроет Крым на три дня
12:43Симферополь преображается ко Дню Победы
12:29Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:16Семьи погибших в Махачкале полицейских получат по миллиону рублей
Лента новостейМолния