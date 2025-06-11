В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе благоустраивают парк имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Друзья! Рад сообщить, что подрядная организация приступила к выполнению работ по благоустройству самого крупного парка в Симферополе – им. Ю.А. Гагарина. Общая площадь участка – 46,14 гектара", – проинформировал мэр.
По его информации, в парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
"Конечно, планируется установка новых малых архитектурных форм: качели, скамьи, урны, табуреты. Проект масштабный, реализовывать его будем зонировано. Завершение благоустройства согласно контракту – октябрь 2026 года", – уточнил глава администрации.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
1 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
2 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
3 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
4 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
5 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
6 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
7 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
1 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
2 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
4 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
5 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
6 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
7 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Поскольку в парке уже работает строительная техника, городские власти просят жителей и гостей Симферополя быть максимально внимательными и соблюдать технику безопасности во время прогулок.
На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее Афанасьев.
В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные, информировал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.
С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.
Также в рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: