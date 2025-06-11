https://crimea.ria.ru/20250611/v-simferopole-nachali-blagoustroystvo-parka-imeni-gagarina-1147139684.html

В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина

В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина

В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T18:10

2025-06-11T18:10

2025-06-11T18:08

симферополь

михаил афанасьев

новости крыма

благоустройство

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его информации, в парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках."Конечно, планируется установка новых малых архитектурных форм: качели, скамьи, урны, табуреты. Проект масштабный, реализовывать его будем зонировано. Завершение благоустройства согласно контракту – октябрь 2026 года", – уточнил глава администрации.Поскольку в парке уже работает строительная техника, городские власти просят жителей и гостей Симферополя быть максимально внимательными и соблюдать технику безопасности во время прогулок.На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее Афанасьев.В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные, информировал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.Также в рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионовВ Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в паркеТракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки

https://crimea.ria.ru/20250603/za-dengi-ot-natsionalizatsii-chto-budet-sdelano-v-bolshoy-yalte-1146916495.html

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, благоустройство, городская среда