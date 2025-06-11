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В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T18:10
2025-06-11T18:08
симферополь
михаил афанасьев
новости крыма
благоустройство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его информации, в парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках."Конечно, планируется установка новых малых архитектурных форм: качели, скамьи, урны, табуреты. Проект масштабный, реализовывать его будем зонировано. Завершение благоустройства согласно контракту – октябрь 2026 года", – уточнил глава администрации.Поскольку в парке уже работает строительная техника, городские власти просят жителей и гостей Симферополя быть максимально внимательными и соблюдать технику безопасности во время прогулок.На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее Афанасьев.В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные, информировал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.Также в рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионовВ Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в паркеТракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
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РИА Новости Крым
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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, благоустройство, городская среда
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина

В Симферополе благоустраивают парк имени Гагарина

18:10 11.06.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

"Друзья! Рад сообщить, что подрядная организация приступила к выполнению работ по благоустройству самого крупного парка в Симферополе – им. Ю.А. Гагарина. Общая площадь участка – 46,14 гектара", – проинформировал мэр.

По его информации, в парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
"Конечно, планируется установка новых малых архитектурных форм: качели, скамьи, урны, табуреты. Проект масштабный, реализовывать его будем зонировано. Завершение благоустройства согласно контракту – октябрь 2026 года", – уточнил глава администрации.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
1 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
2 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
3 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
4 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
5 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
6 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
7 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
1 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
2 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
4 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
5 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
6 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
7 из 7
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Поскольку в парке уже работает строительная техника, городские власти просят жителей и гостей Симферополя быть максимально внимательными и соблюдать технику безопасности во время прогулок.
На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее Афанасьев.
В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные, информировал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.
С 14 апреля всю территорию Детского парка в Симферополе перекрыли для проведения реконструкции. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.
Также в рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях.
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