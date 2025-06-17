https://crimea.ria.ru/20250617/v-sevastopole-utverdili-proekt-razvitiya-territorii-vozle-ploschadi-lazareva-1147285650.html

В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева

В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева

В Севастополе утвердили новую концепцию комплексного развития территории в районе площади Лазарева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T15:38

2025-06-17T15:38

2025-06-17T15:38

севастополь

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михаил развожаев

благоустройство

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили новую концепцию комплексного развития территории в районе площади Лазарева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания градостроительного совета при правительстве Севастополя.Новый проект предусматривает несколько пунктов. Это восстановленный в историческом облике дом Кондакова – здание, на месте которого в советское время был построен "Детский мир". По проекту в этом восстановленном здании разместится кафе, а в здании бывшего "Черноморца" – бутик-отель на 59 номеров.Кроме того, на улице Воронина запланированы пятизвездочный отель на 115 номеров и конгресс-центр – новое здание. Также новый проект предусматривает подземный паркинг и благоустроенные внутренние дворы и открытые общественные пространства.Теперь, уточнил губернатор, когда концепция одобрена градсоветом, будут проведены торги за право реализации проекта комплексного развития территории."Что касается визуального облика зданий: решения в дальнейшем будут согласованы архитектурно-художественным советом", – заверил глава региона.Ранее сообщалось, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что на благоустройство исторического бульвара в Севастополе требуется еще 1,8 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в СевастополеКто и как за 10 лет восстановил из руин СевастопольГлава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, благоустройство, городская среда