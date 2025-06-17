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В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева
В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева
В Севастополе утвердили новую концепцию комплексного развития территории в районе площади Лазарева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T15:38
2025-06-17T15:38
2025-06-17T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили новую концепцию комплексного развития территории в районе площади Лазарева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания градостроительного совета при правительстве Севастополя.Новый проект предусматривает несколько пунктов. Это восстановленный в историческом облике дом Кондакова – здание, на месте которого в советское время был построен "Детский мир". По проекту в этом восстановленном здании разместится кафе, а в здании бывшего "Черноморца" – бутик-отель на 59 номеров.Кроме того, на улице Воронина запланированы пятизвездочный отель на 115 номеров и конгресс-центр – новое здание. Также новый проект предусматривает подземный паркинг и благоустроенные внутренние дворы и открытые общественные пространства.Теперь, уточнил губернатор, когда концепция одобрена градсоветом, будут проведены торги за право реализации проекта комплексного развития территории."Что касается визуального облика зданий: решения в дальнейшем будут согласованы архитектурно-художественным советом", – заверил глава региона.Ранее сообщалось, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что на благоустройство исторического бульвара в Севастополе требуется еще 1,8 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в СевастополеКто и как за 10 лет восстановил из руин СевастопольГлава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, благоустройство, городская среда
В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева
В Севастополе утвердили проект развития территории в районе площади Лазарева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили новую концепцию комплексного развития территории в районе площади Лазарева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания градостроительного совета при правительстве Севастополя.
"Правительство Севастополя подготовило техническое задание, как можно было бы комплексно трансформировать всю эту территорию с максимальным подчеркиванием ее исторической сущности и достоинств, которые были в разные исторические эпохи, и с максимальной пользой для будущего позиционирования центральной части города", – сказано в сообщении.
Новый проект предусматривает несколько пунктов. Это восстановленный в историческом облике дом Кондакова – здание, на месте которого в советское время был построен "Детский мир". По проекту в этом восстановленном здании разместится кафе, а в здании бывшего "Черноморца" – бутик-отель на 59 номеров.
Кроме того, на улице Воронина запланированы пятизвездочный отель на 115 номеров и конгресс-центр – новое здание. Также новый проект предусматривает подземный паркинг и благоустроенные внутренние дворы и открытые общественные пространства.
"Таким образом, теперь это не просто реконструкция здания конструкторского бюро. Это обновление целого квартала – проект разработан так, чтобы развивать городскую среду, бережно храня севастопольские архитектурные традиции", – подчеркнул Развожаев.
Теперь, уточнил губернатор, когда концепция одобрена градсоветом, будут проведены торги за право реализации проекта комплексного развития территории.
"Что касается визуального облика зданий: решения в дальнейшем будут согласованы архитектурно-художественным советом", – заверил глава региона.
Ранее сообщалось
, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что на благоустройство исторического бульвара в Севастополе требуется еще 1,8 миллиарда рублей.
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