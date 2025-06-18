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Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делают

Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делают - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делают

Новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты появятся на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T18:34

2025-06-18T18:34

2025-06-18T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Новое покрытие, фонтаны, спортивные и другие объекты появятся на территории двух парков – Детского и имени Шевченко, и общественного пространства в районе Нижнего пруда в Симферополе. Как сообщает в среду пресс-служба администрации города, половина запланированных работы по всем трем объектам уже выполнена.В частности, в Детском парке уложат 15 тысяч "квадратов" плитки, установят более пятидесяти скамеек и более двухсот светильников, а в парке имени Шевченко появится около 4 тысяч "квадратов" резинового покрытия, 25 качелей и также полсотни скамеек.Кроме того, более трех тысяч квадратных метров асфальта и около семи тысяч "квадратов" плитки уложат на общественной территории у Нижнего пруда. В этой локации тоже появятся урны, светильники, скамейки, плавающий фонтан.В самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади ЛазареваЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой ЯлтеПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, администрация симферополя, детский парк, парки крыма, новости крыма, общество