Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство
Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на любое военное вмешательство – Хаменеи
13:39 18.06.2025 (обновлено: 13:57 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.
"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", – цитирует РИА Новости заявление Хаменеи, распространенное его пресс-службой.
По словам Хаменеи, Иран крепко стоит перед лицом навязанной войны, не намерен уступать, если ему будут навязывать мир и не поддастся политике навязывания. Иранский народ никогда не сдается, заявил верховный лидер страны.
Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.
В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".
Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.
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