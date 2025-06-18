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Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство
Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство
Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T13:39
2025-06-18T13:57
новости
иран
али хаменеи
сша
ближний восток
обострение между израилем и ираном
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.По словам Хаменеи, Иран крепко стоит перед лицом навязанной войны, не намерен уступать, если ему будут навязывать мир и не поддастся политике навязывания. Иранский народ никогда не сдается, заявил верховный лидер страны.Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и ИранаСигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и ИраномВ Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, иран, али хаменеи, сша, ближний восток, обострение между израилем и ираном, израиль
Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство

Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на любое военное вмешательство – Хаменеи

13:39 18.06.2025 (обновлено: 13:57 18.06.2025)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Исламской Республики Ирана
Флаг Исламской Республики Ирана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.

"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", – цитирует РИА Новости заявление Хаменеи, распространенное его пресс-службой.

По словам Хаменеи, Иран крепко стоит перед лицом навязанной войны, не намерен уступать, если ему будут навязывать мир и не поддастся политике навязывания. Иранский народ никогда не сдается, заявил верховный лидер страны.
Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.
В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".
Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.
Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>
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НовостиИранАли ХаменеиСШАБлижний ВостокОбострение между Израилем и ИраномИзраиль
 
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