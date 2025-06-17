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Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и Ирана

Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и Ирана

Новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем на этот раз рискует вывести конфликт за границы регионального. В результате мир на новый лад... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T20:47

2025-06-17T20:47

2025-06-17T20:25

радио "спутник в крыму"

сша

россия

мнения

александр бедрицкий

политика

обострение между израилем и ираном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем на этот раз рискует вывести конфликт за границы регионального. В результате мир на новый лад может быть затянут в "Большую игру", подобную той, что была в 19 веке, когда Российская империя противостояла Великобритании в борьбе за доминирование в Евразии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.США могут включитьсяПо словам Бедрицкого, шанс остановить конфликт есть всегда. Однако очередная волна эскалации на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном обрела сегодня такой масштаб и силу, каких не было уже очень давно, со времен с арабо-израильского конфликта, а значит, и условия для его разрастания теперь другие, считает он."Поэтому сейчас есть все шансы, что эта война перерастет даже региональный какой-то масштаб, перейдет на очень высокий уровень", – сказал эксперт.Это произошло потому, что "просчитались все", отметил Бедрицкий. И прежде всего Израиль, который рассчитывал на то, что может раскачать ситуацию в Иране, убить его лидеров и ученых, нанести массированные авиационные удары, и все это останется без внятных ответов, заметил политолог.Теперь же противостояние разрастается как снежный ком, и в нем в любой момент могут официально заявиться США, которые "никогда в отношениях с Израилем не были над схваткой"."Они всегда были на стороне Израиля. Исключений нет. Израильское лобби в США очень сильно. И если сейчас они выжидают, то это, скорее, понимание того, к чему может привести дальнейшая эскалация", – сказал Бедрицкий.И напомнил, что авианосная группировка США направляется в район Ормузского пролива. Иран заявил, что начинает перекрытия и якобы горят уже несколько танкеров. Если это действительно произойдет и Ормузский пролив будет перекрыт, Соединенные Штаты с большой долей вероятности вмешаются уже напрямую, выразил мнение эксперт.Большая игра 2.0Хотя США и не торопятся ввязаться в это столкновение, конфликт на Ближнем Востоке выгоден Вашингтону, как и Лондону, чего нельзя сказать о России, добавил аналитик.О том, что взгляды на развитие ситуации у нас с англосаксами полярные, среди прочего может свидетельствовать тот факт, что удары ВСУ по аэродромам стратегической авиации России в рамках украинского конфликта и атаки на критические объекты Ирана с его же территории в контексте ближневосточного конфликта оказались идентичными.По его словам, цель Запада ослабить Россию и доминировать никуда не делась, потому сегодня США и Британия готовы воспользоваться новыми ситуациями для достижения желаемого, чтобы лишить Москву важных путей сообщения и экономической силы.Ближний Восток для этого крайне подходящее место, особенно после того, как произошла смена режима в Сирии и для РФ "весь средиземноморский канал оказался практически перерезан", отметил эксперт."То есть рушится определенная стратегия, направленная на Средиземное море. А если падет Иран в силу каких-то причин, то под вопрос ставится существование так называемого южного коридора – через Каспий, территорию Азербайджана, а дальше через Иран в Тихий океан. То есть отсекается еще один путь коммуникации", – добавил он.При этом Иран входит в число стран, отнесенных ранее Соединенными Штатами к так называемой "оси зла", заметил политолог. К ней официально не относится Китай, но проект "Один пояс один путь", включающий и сотрудничество с Россией, США намерены потеснить как третью важную артерию коммуникации на Востоке.В этой связи в короткой перспективе внимание США от Украины будет отвлечено и поставки вооружении и передача разведывательной информации сократится, заметил он.Израиль может исчезнутьЧто касается самого зачинщика эскалации – Израиля, то ужесточение противостояния для него может оказаться тесно связанным с экзистенциальным вопросом существования, несмотря на то, что он обладает ядерным оружием, что всем известно, а Иран скорее всего нет, считает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и ИраномЛидеры G7 заявили о поддержке безопасности ИзраиляБлижний Восток раскалывает Запад

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сша, россия, мнения, александр бедрицкий, политика, обострение между израилем и ираном