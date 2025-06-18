Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР
Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля – КСИР
09:34 18.06.2025 (обновлено: 10:43 18.06.2025)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня. Соответствующее заявление приводит госагентство IRNA.
"Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", – цитирует заявление РИА Новости.
Иран дважды за минувшую ночь нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги звучал в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.
В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".
Россия призвала израильское руководство прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана и потребовала оценки ущерба от атак Израиля на иранские атомные объекты.
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