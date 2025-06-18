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Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР
Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T09:34
2025-06-18T10:43
новости
иран
обострение между израилем и ираном
корпус стражей исламской революции (ксир)
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня. Соответствующее заявление приводит госагентство IRNA.Иран дважды за минувшую ночь нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги звучал в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".Россия призвала израильское руководство прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана и потребовала оценки ущерба от атак Израиля на иранские атомные объекты.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и ИранаВ Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураномСигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
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новости, иран, обострение между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции (ксир), израиль
Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР

Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля – КСИР

09:34 18.06.2025 (обновлено: 10:43 18.06.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана
Последствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня. Соответствующее заявление приводит госагентство IRNA.

"Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", – цитирует заявление РИА Новости.

Иран дважды за минувшую ночь нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги звучал в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.
В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".
Россия призвала израильское руководство прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана и потребовала оценки ущерба от атак Израиля на иранские атомные объекты.
Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>
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НовостиИранОбострение между Израилем и ИраномКорпус стражей исламской революции (КСИР)Израиль
 
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