https://crimea.ria.ru/20250618/iran-polnostyu-kontroliruet-nebo-izrailya-posle-nochnoy-ataki--ksir-1147304281.html

Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР

Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T09:34

2025-06-18T09:34

2025-06-18T10:43

новости

иран

обострение между израилем и ираном

корпус стражей исламской революции (ксир)

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня. Соответствующее заявление приводит госагентство IRNA.Иран дважды за минувшую ночь нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги звучал в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".Россия призвала израильское руководство прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана и потребовала оценки ущерба от атак Израиля на иранские атомные объекты.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и ИранаВ Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураномСигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном

иран

израиль

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, обострение между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции (ксир), израиль