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Обострение между Израилем и Ираном: в Кремле сделали заявление
Обострение между Израилем и Ираном: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Обострение между Израилем и Ираном: в Кремле сделали заявление
Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T14:16
2025-06-17T14:16
2025-06-17T14:29
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, ситуация вокруг обострения между Ираном и Израилем тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации."Уровень непредсказуемости абсолютный", – добавил он.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы. В Израиле после ответных ударов иранской стороны погибли по меньшей мере три человека, 67 получили ранения.С начала атаки Израиля в Иране погибли 220 человек и пострадали не менее 1800 человек, преимущественно мирные жители. В Израиле сообщают, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности ИзраиляСигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и ИраномПутин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
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дмитрий песков, новости, кремль, россия, обострение между израилем и ираном, иран, израиль
Обострение между Израилем и Ираном: в Кремле сделали заявление
Россия видит нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном – Песков
14:16 17.06.2025 (обновлено: 14:29 17.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Российская сторона и, в частности, президент (России Владимир) Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования", – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, ситуация вокруг обострения между Ираном и Израилем тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации.
"Уровень непредсказуемости абсолютный", – добавил он.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы. В Израиле после ответных ударов иранской стороны погибли по меньшей мере три человека, 67 получили ранения.
С начала атаки Израиля в Иране погибли 220 человек и пострадали
не менее 1800 человек, преимущественно мирные жители. В Израиле сообщают, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали.
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