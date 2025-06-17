https://crimea.ria.ru/20250617/nebo-irana-pod-kontrolem-ssha--tramp--1147297034.html

Небо Ирана под контролем США – Трамп

Небо Ирана под контролем США – Трамп - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Небо Ирана под контролем США – Трамп

США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана, написал во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T19:31

2025-06-17T19:31

2025-06-17T19:31

дональд трамп

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иран

обострение между израилем и ираном

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана, написал во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.Американская авианосная ударная группа разместится на Ближнем Востоке, это необходимо США в целях для защиты американского военного контингента. Об этом РИА Новости заявил источник в Пентагоне.Кроме того, военные США проводят операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности своей страны, добавил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Эксперты МАГАТЭ, проведя анализ спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, обнаружили следы попаданий по подземным залам в Натанзе, где находится обогащенный уран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250616/signal-miru-chto-pokazala-eskalatsiya-konflikta-mezhdu-izrailem-i-iranom-1147253802.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, новости, в мире, иран, обострение между израилем и ираном, израиль