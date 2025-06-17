Рейтинг@Mail.ru
Небо Ирана под контролем США – Трамп - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250617/nebo-irana-pod-kontrolem-ssha--tramp--1147297034.html
Небо Ирана под контролем США – Трамп
Небо Ирана под контролем США – Трамп - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Небо Ирана под контролем США – Трамп
США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана, написал во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T19:31
2025-06-17T19:31
дональд трамп
сша
новости
в мире
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_560dbd2b3cdb0adbcfd61f1a6d215014.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана, написал во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.Американская авианосная ударная группа разместится на Ближнем Востоке, это необходимо США в целях для защиты американского военного контингента. Об этом РИА Новости заявил источник в Пентагоне.Кроме того, военные США проводят операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности своей страны, добавил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Эксперты МАГАТЭ, проведя анализ спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, обнаружили следы попаданий по подземным залам в Натанзе, где находится обогащенный уран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250616/signal-miru-chto-pokazala-eskalatsiya-konflikta-mezhdu-izrailem-i-iranom-1147253802.html
сша
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_74d90f4451587c74cba47a2afb2f43a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, новости, в мире, иран, обострение между израилем и ираном, израиль
Небо Ирана под контролем США – Трамп

США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана – Трамп

19:31 17.06.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo Win McNamee
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана, написал во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
"Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американская авианосная ударная группа разместится на Ближнем Востоке, это необходимо США в целях для защиты американского военного контингента. Об этом РИА Новости заявил источник в Пентагоне.
"В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента", – сообщил представитель Пентагона.
Кроме того, военные США проводят операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности своей страны, добавил он.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Эксперты МАГАТЭ, проведя анализ спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, обнаружили следы попаданий по подземным залам в Натанзе, где находится обогащенный уран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Вчера, 22:26Радио "Спутник в Крыму"
Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
 
Дональд ТрампСШАНовостиВ миреИранОбострение между Израилем и ИраномИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:42Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
19:31Небо Ирана под контролем США – Трамп
19:22Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще
19:10Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин
18:56В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
18:28В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
18:08В Крыму завершился конкурс на новый гимн
17:48К офисной сети ВТБ добавятся 176 отделений РНКБ в Крыму и других регионах
17:34Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона
17:24Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества
17:18Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира
17:13Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
16:52В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу
16:43Крымский мост открыт
16:27В больнице Симферополя мужчине отказали в помощи – начата проверка
16:16За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
15:59Крымский мост закрыт
15:57В Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном
15:38В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева
15:16Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страны
Лента новостейМолния