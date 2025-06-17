Небо Ирана под контролем США – Трамп
США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана – Трамп
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Win McNamee
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана, написал во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
"Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американская авианосная ударная группа разместится на Ближнем Востоке, это необходимо США в целях для защиты американского военного контингента. Об этом РИА Новости заявил источник в Пентагоне.
"В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента", – сообщил представитель Пентагона.
Кроме того, военные США проводят операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности своей страны, добавил он.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Эксперты МАГАТЭ, проведя анализ спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, обнаружили следы попаданий по подземным залам в Натанзе, где находится обогащенный уран.
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