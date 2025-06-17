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МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана

МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана - РИА Новости Крым, 17.06.2025

МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана

Россия призывает израильское руководство прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T22:21

2025-06-17T22:21

2025-06-17T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Россия призывает израильское руководство прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД РФ.Нынешняя эскалация ирано-израильского конфликта создает риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе и в первую очередь в сопредельных с Израилем и Ираном государствах, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России."Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания СБ ООН 13 июня и спецсессии Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ 16 июня свидетельствуют о том, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", – сказано в сообщении МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что попытки западного лагеря манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения и использовать его для сведения политических счетов с неугодными странами дорого обходятся международному сообществу и совершенно недопустимы.Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле.Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада с объективными оценками ущерба, нанесенного израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса Ирана, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране, включая запугивания находящихся там инспекторов, чья жизнь оказалась подвергнута смертельной угрозе, отметили во внешнеполитическом ведомстве России.Россия отмечает четкие заявления иранской стороны о ее неизменной приверженности обязательствам по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия – ред.) и готовности к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, снимающих любые необоснованные подозрения и предубеждения в отношении ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, в мире, магатэ, обострение между израилем и ираном