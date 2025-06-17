Рейтинг@Mail.ru
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250617/tramp-trebuet-ot-irana-bezogovorochnoy-kapitulyatsii-1147297249.html
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T19:42
2025-06-17T19:53
новости
дональд трамп
иран
политика
в мире
обострение между израилем и ираном
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f589801689606d6aa190d8802a11a05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".Президент США также отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X, что Трамп может принять дополнительные меры, чтобы остановить иранскую ядерную программу, но его решения будут руководствоваться лишь американскими национальными интересами.Вице-президент отметил, что граждане США вправе беспокоиться о вовлечении страны в иностранные конфликты, но считает, что Трамп заслужил доверие людей по этому вопросу.
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_debe6e081cc93bd29eb98efcae5b860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дональд трамп, иран, политика, в мире, обострение между израилем и ираном, израиль
Материал дополняется
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции

Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции

19:42 17.06.2025 (обновлено: 19:53 17.06.2025)
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".

"Мы знаем, где именно прячется так называемый "верховный лидер". Он – легкая мишень, но он в безопасности, мы не планируем его устранять (убивать!), по крайней мере сейчас", – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США также отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X, что Трамп может принять дополнительные меры, чтобы остановить иранскую ядерную программу, но его решения будут руководствоваться лишь американскими национальными интересами.
"Он (Трамп – ред.) может решить, что необходимо предпринять дополнительные меры для прекращения обогащения (урана – ред.) Ираном. Это решение в конечном счете принадлежит президенту", – цитирует Вэнса РИА Новости.
Вице-президент отметил, что граждане США вправе беспокоиться о вовлечении страны в иностранные конфликты, но считает, что Трамп заслужил доверие людей по этому вопросу.
 
НовостиДональд ТрампИранПолитикаВ миреОбострение между Израилем и ИраномИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:42Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
19:31Небо Ирана под контролем США – Трамп
19:22Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще
19:10Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин
18:56В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
18:28В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
18:08В Крыму завершился конкурс на новый гимн
17:48К офисной сети ВТБ добавятся 176 отделений РНКБ в Крыму и других регионах
17:34Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона
17:24Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества
17:18Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира
17:13Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
16:52В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу
16:43Крымский мост открыт
16:27В больнице Симферополя мужчине отказали в помощи – начата проверка
16:16За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
15:59Крымский мост закрыт
15:57В Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном
15:38В Севастополе утвердили проект развития территории возле площади Лазарева
15:16Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страны
Лента новостейМолния