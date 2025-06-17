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Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T19:42
2025-06-17T19:42
2025-06-17T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".Президент США также отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X, что Трамп может принять дополнительные меры, чтобы остановить иранскую ядерную программу, но его решения будут руководствоваться лишь американскими национальными интересами.Вице-президент отметил, что граждане США вправе беспокоиться о вовлечении страны в иностранные конфликты, но считает, что Трамп заслужил доверие людей по этому вопросу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дональд трамп, иран, политика, в мире, обострение между израилем и ираном, израиль
Материал дополняется
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
19:42 17.06.2025 (обновлено: 19:53 17.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".
"Мы знаем, где именно прячется так называемый "верховный лидер". Он – легкая мишень, но он в безопасности, мы не планируем его устранять (убивать!), по крайней мере сейчас", – цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США также отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X, что Трамп может принять дополнительные меры, чтобы остановить иранскую ядерную программу, но его решения будут руководствоваться лишь американскими национальными интересами.
"Он (Трамп – ред.) может решить, что необходимо предпринять дополнительные меры для прекращения обогащения (урана – ред.) Ираном. Это решение в конечном счете принадлежит президенту", – цитирует Вэнса РИА Новости.
Вице-президент отметил, что граждане США вправе беспокоиться о вовлечении страны в иностранные конфликты, но считает, что Трамп заслужил доверие людей по этому вопросу.