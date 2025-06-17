https://crimea.ria.ru/20250617/tramp-trebuet-ot-irana-bezogovorochnoy-kapitulyatsii-1147297249.html

Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции

Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T19:42

2025-06-17T19:42

2025-06-17T19:53

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израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".Президент США также отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X, что Трамп может принять дополнительные меры, чтобы остановить иранскую ядерную программу, но его решения будут руководствоваться лишь американскими национальными интересами.Вице-президент отметил, что граждане США вправе беспокоиться о вовлечении страны в иностранные конфликты, но считает, что Трамп заслужил доверие людей по этому вопросу.

иран

израиль

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, иран, политика, в мире, обострение между израилем и ираном, израиль