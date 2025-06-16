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Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Ираном показала, что мир, по сути, столкнулся с совершенно новым способом ведения глобальной войны. И теперь все... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T22:26
2025-06-16T22:26
радио "спутник в крыму"
ближний восток
обострение между израилем и ираном
в мире
иран
израиль
мнения
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Очередная эскалация конфликта между Израилем и Ираном показала, что мир, по сути, столкнулся с совершенно новым способом ведения глобальной войны. И теперь все страны мира поставлены перед необходимостью пересмотреть возможности защищать свои критически важные объекты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, методы, которые Израиль взял на вооружение, "крайне жестоки и опасны". Более того, они аналогичны террористическо-диверсионным атакам Украины по особо важным объектам на территории России, и это уже "очень серьезное предупреждение всему мировому сообществу", которое, по сути, столкнулось "с совершенно новым способом ведения глобальной войны", указал Колесниченко.В сложившихся условиях все страны мира поставлены перед необходимостью пересмотреть возможности защищать свои критически важные объекты, а это "совершенно другие затраты на обеспечение обороны", добавил Колесниченко."Но это итоги, над которыми теперь придется ломать голову стратегам всего мира всех генеральных штабов", – заметил он.Колесниченко добавил, что Россия со своей стороны "уже осудила этот незаконный акт агрессии Израиля в отношении Ирана, "который противоречит международным договорам и Уставу ООН". А вот в самой Организации объединенных наций никакого конкретного решения до сих пор не принято, как это и было на протяжении уже почти трех лет, пока "Израиль ведет по сути откровенный геноцид палестинского народа", заметил политолог."После несанкционированных актов применения силы, которые угрожают существованию человечества, так называемый коллективный Запад не осудил Израиль за неадекватно жестокие удары. Более того, европейские страны начали выказывать поддержку Израилю – Франция, Германия, Великобритания", – сказал Колесниченко."Подобный паноптикум говорит о том, что нам в рамках специальной военной операции вообще не о чем разговаривать с так называемым коллективным Западом. Это люди с извращенным пониманием своего присутствия в мире... Но это действительно очень тревожно", – заключил он.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы. В Израиле после ответных ударов иранской стороны погибли по меньшей мере три человека, 67 получили ранения.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию Ближний Восток раскалывает Запад
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ближний восток, обострение между израилем и ираном, в мире, иран, израиль, мнения, вадим колесниченко
Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном

Мир столкнулся с совершенно новым способом ведения глобальной войны - эксперт

22:26 16.06.2025
 
© AP Photo Vahid SalemiАнтиизраильский баннер в Тегеране
Антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Очередная эскалация конфликта между Израилем и Ираном показала, что мир, по сути, столкнулся с совершенно новым способом ведения глобальной войны. И теперь все страны мира поставлены перед необходимостью пересмотреть возможности защищать свои критически важные объекты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, методы, которые Израиль взял на вооружение, "крайне жестоки и опасны". Более того, они аналогичны террористическо-диверсионным атакам Украины по особо важным объектам на территории России, и это уже "очень серьезное предупреждение всему мировому сообществу", которое, по сути, столкнулось "с совершенно новым способом ведения глобальной войны", указал Колесниченко.

"Весь мир понял, что оказался безоружным от подобного рода атак. Потому что атаки БПЛА на ядерные объекты, системы ПВО и жизнеобеспечения того или иного государства, по сути, обнуляют возможности и ядерного оружия, и оружия возмездия, и любого другого гораздо более мощного", - сказал он.

В сложившихся условиях все страны мира поставлены перед необходимостью пересмотреть возможности защищать свои критически важные объекты, а это "совершенно другие затраты на обеспечение обороны", добавил Колесниченко.
"Но это итоги, над которыми теперь придется ломать голову стратегам всего мира всех генеральных штабов", – заметил он.
Колесниченко добавил, что Россия со своей стороны "уже осудила этот незаконный акт агрессии Израиля в отношении Ирана, "который противоречит международным договорам и Уставу ООН". А вот в самой Организации объединенных наций никакого конкретного решения до сих пор не принято, как это и было на протяжении уже почти трех лет, пока "Израиль ведет по сути откровенный геноцид палестинского народа", заметил политолог.
"После несанкционированных актов применения силы, которые угрожают существованию человечества, так называемый коллективный Запад не осудил Израиль за неадекватно жестокие удары. Более того, европейские страны начали выказывать поддержку Израилю – Франция, Германия, Великобритания", – сказал Колесниченко.
"Подобный паноптикум говорит о том, что нам в рамках специальной военной операции вообще не о чем разговаривать с так называемым коллективным Западом. Это люди с извращенным пониманием своего присутствия в мире... Но это действительно очень тревожно", – заключил он.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы. В Израиле после ответных ударов иранской стороны погибли по меньшей мере три человека, 67 получили ранения.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>
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Радио "Спутник в Крыму"Ближний ВостокОбострение между Израилем и ИраномВ миреИранИзраильМненияВадим Колесниченко
 
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