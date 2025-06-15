https://crimea.ria.ru/20250615/iran-gotov-zaklyuchit-soglashenie-ob-otsutstvii-u-nego-yadernogo-oruzhiya-1147223251.html

Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия

Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия

Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружие. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел страны Аббас... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T10:33

2025-06-15T10:33

2025-06-15T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружие. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.Также Иран готов прекратить удары по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана, заявил Аракчи. "Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать", – сказал глава иранского МИД.И подчеркнул, что Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на ядерную инфраструктуру. "Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", – сказал министр.Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана.В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, ядерное оружие, политика, в мире, обострение между израилем и ираном, израиль