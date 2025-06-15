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Обострение между Израилем и Ираном: что произошло в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Обострение между Израилем и Ираном: что произошло в ночь на воскресенье
Обострение между Израилем и Ираном: что произошло в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Обострение между Израилем и Ираном: что произошло в ночь на воскресенье
В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T10:10
2025-06-15T10:17
обострение между израилем и ираном
новости
в мире
иран
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами.Агентство IRNA сообщило о новой волне иранских ракет в сторону Израиля. Вскоре взрывы прогремели в Тель-Авиве, сообщил корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана по центру страны. Служба командования тылом предписала населению проследовать в защищенные убежища. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.Серия взрывов прогремела и в центре Тегерана, сообщил корреспондент РИА Новости. Агентство Tasnim в своем Telegram-канале проинформировало, что ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Нармак на северо-востоке Тегерана."Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.Иран, в свою очередь, нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает агентство Fars. По данным издания, НИИ имени Вейцмана считается одним из важнейших научных центров Израиля.В израильском городе Бат-Ям близ Тель-Авива жилой дом, поврежденный ударом иранской ракеты в ночь на воскресенье, находится под угрозой обрушения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на спасателей.Связанное с министерством нефти Ирана агентство Shana сообщило, что в ночь с субботы на воскресенье нефтехранилище Шахран на севере и топливное хранилище на юге Тегерана подверглись ударам со стороны Израиля. Несколько резервуаров нефтехранилища Шахран загорелись после израильской атаки, пожарные работают над тем, чтобы локализовать огонь.Иран, в свою очередь, нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обострение между израилем и ираном, новости, в мире, иран, израиль
Обострение между Израилем и Ираном: что произошло в ночь на воскресенье

Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на воскресенье – главное на утро

10:10 15.06.2025 (обновлено: 10:17 15.06.2025)
 
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил / Перейти в фотобанкОбстановка в Тегеране
Обстановка в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами.
Агентство IRNA сообщило о новой волне иранских ракет в сторону Израиля. Вскоре взрывы прогремели в Тель-Авиве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана по центру страны. Служба командования тылом предписала населению проследовать в защищенные убежища. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.
Серия взрывов прогремела и в центре Тегерана, сообщил корреспондент РИА Новости. Агентство Tasnim в своем Telegram-канале проинформировало, что ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Нармак на северо-востоке Тегерана.
"Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.
Иран, в свою очередь, нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает агентство Fars. По данным издания, НИИ имени Вейцмана считается одним из важнейших научных центров Израиля.
В израильском городе Бат-Ям близ Тель-Авива жилой дом, поврежденный ударом иранской ракеты в ночь на воскресенье, находится под угрозой обрушения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на спасателей.
Связанное с министерством нефти Ирана агентство Shana сообщило, что в ночь с субботы на воскресенье нефтехранилище Шахран на севере и топливное хранилище на юге Тегерана подверглись ударам со стороны Израиля. Несколько резервуаров нефтехранилища Шахран загорелись после израильской атаки, пожарные работают над тем, чтобы локализовать огонь.
Иран, в свою очередь, нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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Удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
13 июня, 10:42
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
 
Обострение между Израилем и ИраномНовостиВ миреИранИзраиль
 
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