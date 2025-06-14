https://crimea.ria.ru/20250614/rossiyan-nachali-evakuirovat-iz-irana-1147202241.html

Россиян начали эвакуировать из Ирана

Россиян начали эвакуировать из Ирана - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Россиян начали эвакуировать из Ирана

Из Ирана началась эвакуация россиян. Первые две группы выехали на территорию Азербайджана. Всего страну должны покинуть 88 российских граждан. Об этом пишет РИА РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T11:26

2025-06-14T11:26

2025-06-14T11:13

иран

россия

эвакуация

общество

в мире

новости

азербайджан

обострение между израилем и ираном

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147202130_0:88:669:464_1920x0_80_0_0_6a07f34ca0cf0e2ef295219dfac6032f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Из Ирана началась эвакуация россиян. Первые две группы выехали на территорию Азербайджана. Всего страну должны покинуть 88 российских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Баку.Позже стало известно, что из 88 человек, подлежащих эвакуации из Ирана, 56 уже находятся на территории Азербайджана, среди них - режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

россия

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, россия, эвакуация, общество, в мире, новости, азербайджан, обострение между израилем и ираном