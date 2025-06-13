Рейтинг@Mail.ru
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250613/pri-atake-izrailya-na-iran-povrezhden-podzemnyy-kompleks-yadernogo-obekta-1147180692.html
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта - РИА Новости Крым, 13.06.2025
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе,... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T13:16
2025-06-13T13:16
новости
ядерное оружие
политика
иран
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ae58996fb17ed0951df5c0129a27ccaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, пишет РИА Новости.В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта, сообщили в ЦАХАЛ.В заявлении Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана.И отметили, что данные о жертвах в результате ударов Израиля среди тех, кто находился на объекте, не поступали.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250613/rezkaya-eskalatsiya-neizbezhna-k-chemu-mogut-privesti-udary-izrailya-po-iranu-1147177044.html
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7a61a5aec92153ea3994b707a3afd210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ядерное оружие, политика, иран, израиль
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта

При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта

13:16 13.06.2025
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг
Иранский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, пишет РИА Новости.

"Ночью истребители ВВС Израиля на основе точных данных разведки нанесли удар по объекту по обогащению урана иранского режима в районе Натанза... В ходе ударов была повреждена подземная часть объекта", – сказано в сообщении.

В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта, сообщили в ЦАХАЛ.
В заявлении Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.

"Организация по атомной энергии Ирана доводит до сведения, что при атаке на завод обогащения урана… в Натанзе некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить", – цитирует РИА Новости заявлении Организации.

Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана.
И отметили, что данные о жертвах в результате ударов Израиля среди тех, кто находился на объекте, не поступали.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
10:42
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
 
НовостиЯдерное оружиеПолитикаИранИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
16:32В Севастополе отбой воздушной тревоги
16:30СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму
16:03В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:00В Севастополе закрыт рейд
15:35Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
15:15Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей
14:35Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
14:10Крымский мост: очереди с обеих сторон транспортного перехода
13:47Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах
13:16При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
13:03Росавиация дала указания для авиакомпаний РФ по полетам в Израиль и Иран
12:49Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
12:43Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России
12:27Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
12:17Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
12:10Крымский мост сейчас: очередь со стороны Кубани выросла в четыре раза
12:01Удар Израиля по Ирану – реакция Кремля
11:32Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
11:05Часть Евпатории до утра субботы останется без воды
Лента новостейМолния