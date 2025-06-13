https://crimea.ria.ru/20250613/pri-atake-izrailya-na-iran-povrezhden-podzemnyy-kompleks-yadernogo-obekta-1147180692.html
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта - РИА Новости Крым, 13.06.2025
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе,... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T13:16
2025-06-13T13:16
2025-06-13T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, пишет РИА Новости.В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта, сообщили в ЦАХАЛ.В заявлении Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана.И отметили, что данные о жертвах в результате ударов Израиля среди тех, кто находился на объекте, не поступали.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, ядерное оружие, политика, иран, израиль
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, пишет РИА Новости.
"Ночью истребители ВВС Израиля на основе точных данных разведки нанесли удар по объекту по обогащению урана иранского режима в районе Натанза... В ходе ударов была повреждена подземная часть объекта", – сказано в сообщении.
В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта, сообщили в ЦАХАЛ.
В заявлении
Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.
"Организация по атомной энергии Ирана доводит до сведения, что при атаке на завод обогащения урана… в Натанзе некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить", – цитирует РИА Новости заявлении Организации.
Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана.
И отметили, что данные о жертвах в результате ударов Израиля среди тех, кто находился на объекте, не поступали.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников
.
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