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При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта

При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта - РИА Новости Крым, 13.06.2025

При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе,... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T13:16

2025-06-13T13:16

2025-06-13T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, пишет РИА Новости.В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта, сообщили в ЦАХАЛ.В заявлении Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана.И отметили, что данные о жертвах в результате ударов Израиля среди тех, кто находился на объекте, не поступали.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250613/rezkaya-eskalatsiya-neizbezhna-k-chemu-mogut-privesti-udary-izrailya-po-iranu-1147177044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ядерное оружие, политика, иран, израиль