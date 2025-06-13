https://crimea.ria.ru/20250613/iran-nachal-otvetnuyu-ataku-na-izrail-1147176084.html

Иран начал ответную атаку на Израиль

Иран начал ответную атаку на Израиль - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Иран начал ответную атаку на Израиль

Более 100 беспилотников за последние несколько часов запустил Иран по Израилю. Об этом сообщает газета Times of Israel. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T08:47

2025-06-13T08:47

2025-06-13T08:47

новости

иран

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в мире

беспилотник (бпла, дрон)

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Более 100 беспилотников за последние несколько часов запустил Иран по Израилю. Об этом сообщает газета Times of Israel.По его информации, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь территории Израиля.В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая столицу страны, Тегеран, где, по данным иранских СМИ, в результате ударов погибли некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250613/izrail-udaril-po-yadernym-obektam-v-irane--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1147174271.html

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израиль

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, израиль, политика, в мире, беспилотник (бпла, дрон), ядерное оружие