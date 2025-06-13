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Иран начал ответную атаку на Израиль - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Иран начал ответную атаку на Израиль
Иран начал ответную атаку на Израиль - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Иран начал ответную атаку на Израиль
Более 100 беспилотников за последние несколько часов запустил Иран по Израилю. Об этом сообщает газета Times of Israel. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T08:47
2025-06-13T08:47
новости
иран
израиль
политика
в мире
беспилотник (бпла, дрон)
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Более 100 беспилотников за последние несколько часов запустил Иран по Израилю. Об этом сообщает газета Times of Israel.По его информации, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь территории Израиля.В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая столицу страны, Тегеран, где, по данным иранских СМИ, в результате ударов погибли некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, иран, израиль, политика, в мире, беспилотник (бпла, дрон), ядерное оружие
Иран начал ответную атаку на Израиль

Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников

08:47 13.06.2025
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Более 100 беспилотников за последние несколько часов запустил Иран по Израилю. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"Армия работает над их сбиванием", – сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Эффи Дефрин.

По его информации, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь территории Израиля.
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая столицу страны, Тегеран, где, по данным иранских СМИ, в результате ударов погибли некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
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