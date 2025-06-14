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Путин поговорил с Трампом по телефону - главное - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Путин поговорил с Трампом по телефону - главное
Путин поговорил с Трампом по телефону - главное - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Путин поговорил с Трампом по телефону - главное
Президент России Владимир Путин в субботу провел очередной телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T19:07
2025-06-14T19:43
владимир путин (политик)
дональд трамп
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
политика
россия
сша
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел очередной телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, лидеры, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер также проинформировал американского президента о проведенных накануне телефонных контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия", - передал суть беседы Ушаков.Он подчеркнул, что со стороны России предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе. При этом Израиль нанес удары накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда, заметил помощник президента России.Дональд Трамп, со своей стороны, также оценил ситуацию как весьма тревожную, но при этом признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана, сказал Ушаков. "Но характерно, что оба президента, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному процессу по иранской ядерной программе", - добавил он.По словам Трампа, команда американских переговорщиков готова к возобновлению диалога с иранскими представителями.Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности, уточнил Ушаков, об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, а также военнопленными моложе 25 лет.Дональд Трамп в свою очередь вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта, сказал Ушаков.Лидеры обеих стран выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, указал также помощник российского лидера.Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа длилась 50 минут, отметил также Ушаков.В предыдущий раз в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 4 июня обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), дональд трамп, иран, обострение между израилем и ираном, израиль, политика, россия, сша, внешняя политика
Путин поговорил с Трампом по телефону - главное

Путин обсудил с Трампом обострение между Израилем и Ираном

19:07 14.06.2025 (обновлено: 19:43 14.06.2025)
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел очередной телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
"Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал Ушаков.
Российский лидер также проинформировал американского президента о проведенных накануне телефонных контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия", - передал суть беседы Ушаков.
Он подчеркнул, что со стороны России предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе. При этом Израиль нанес удары накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда, заметил помощник президента России.
Дональд Трамп, со своей стороны, также оценил ситуацию как весьма тревожную, но при этом признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана, сказал Ушаков.
"Но характерно, что оба президента, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному процессу по иранской ядерной программе", - добавил он.
По словам Трампа, команда американских переговорщиков готова к возобновлению диалога с иранскими представителями.
Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности, уточнил Ушаков, об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, а также военнопленными моложе 25 лет.
Дональд Трамп в свою очередь вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта, сказал Ушаков.
Лидеры обеих стран выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, указал также помощник российского лидера.
Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа длилась 50 минут, отметил также Ушаков.
В предыдущий раз в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 4 июня обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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Последствия обострения конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
12:25
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
 
Владимир Путин (политик)Дональд ТрампИранОбострение между Израилем и ИраномИзраильПолитикаРоссияСШАВнешняя политика
 
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