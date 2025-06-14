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Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране
Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране
По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, треть из них - дети, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:20
2025-06-14T13:59
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, треть из них - дети, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую государственную телерадиокомпанию IRIB. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Также были обстреляны жилые дома.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он также выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов. В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Россия продолжит контакты с руководством как Ирана, так и Израиля и далее будет способствовать деэскалации конфликта между странами, подчеркнули в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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иран, обострение между израилем и ираном, израиль, в мире, новости
Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране

Минимум 60 человек погибли при ударе Израиля по жилому дому в Иране

12:20 14.06.2025 (обновлено: 13:59 14.06.2025)
 
© AP PhotoРазрушенный в результате израильского удара дом в Тегеране
Разрушенный в результате израильского удара дом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, треть из них - дети, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую государственную телерадиокомпанию IRIB.
"Шестьдесят человек стали жертвами вчерашнего удара сионистского режима по жилому дому в районе Чамеран, 20 из них - дети", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Также были обстреляны жилые дома.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он также выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Россия продолжит контакты с руководством как Ирана, так и Израиля и далее будет способствовать деэскалации конфликта между странами, подчеркнули в Кремле.
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