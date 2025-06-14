https://crimea.ria.ru/20250614/minimum-20-detey-pogibli-pri-udare-izrailya-po-zhilomu-domu-v-tegerane-1147203237.html

Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране

Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране

По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, треть из них - дети, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T12:20

2025-06-14T12:20

2025-06-14T13:59

иран

обострение между израилем и ираном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, треть из них - дети, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую государственную телерадиокомпанию IRIB. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Также были обстреляны жилые дома.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он также выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов. В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Россия продолжит контакты с руководством как Ирана, так и Израиля и далее будет способствовать деэскалации конфликта между странами, подчеркнули в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, израиль, в мире, новости