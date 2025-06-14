Рейтинг@Mail.ru
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250614/iran-udaril-raketami-po-izrailyu-chto-izvestno-1147197770.html
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T09:27
2025-06-14T09:09
иран
обострение ситуации в израиле
израиль
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147197657_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_7e612124bd0350c6fa5bf9f00e8b90e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости.Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в зданиеВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147197657_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_5f373c7befbdb847a8448b1a6542001e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, происшествия, новости
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно

В Израиле два человека погибли и 21 получили ранения при атаке Ирана – СМИ

09:27 14.06.2025
 
© AP Photo Ariel SchalitИзраильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива
Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo Ariel Schalit
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости.
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
"Число погибших возросло до двух... По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате прямого удара в центре Израиля... Команды MDA (служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" - ред.) эвакуировали их (в больницы - ред.)", - говорится в публикациях на сайте портала.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИранОбострение ситуации в ИзраилеИзраильВ миреПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
11:45Жилой дом и машина сгорели в Крыму
11:26Россиян начали эвакуировать из Ирана
11:14На Крымском мосту очередь выросла в два раза
11:09Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
10:56Шквал с грозами и градом идет на Крым
10:53Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
10:46В горах Крыма спасли двух туристов
10:30На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды
10:07Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
09:48Севастополь поздравили с Днем рождения
09:27Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
09:08Пенсионер спас мужчину из горящей квартиры в Феодосии
08:48Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
08:11Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика
07:43В России разработали тест на иммунитет к холере
07:10Шесть беспилотников сбили над Крымом
00:01Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
22:42Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день
Лента новостейМолния