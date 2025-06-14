https://crimea.ria.ru/20250614/iran-udaril-raketami-po-izrailyu-chto-izvestno-1147197770.html

Иран ударил ракетами по Израилю: что известно

Иран ударил ракетами по Израилю: что известно - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Иран ударил ракетами по Израилю: что известно

При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T09:27

2025-06-14T09:27

2025-06-14T09:09

иран

обострение ситуации в израиле

израиль

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости.Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в зданиеВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, происшествия, новости