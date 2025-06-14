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Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T09:27
2025-06-14T09:27
2025-06-14T09:09
иран
обострение ситуации в израиле
израиль
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости.Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в зданиеВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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иран, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, происшествия, новости
Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
В Израиле два человека погибли и 21 получили ранения при атаке Ирана – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. Об этом со ссылкой на портал Ynet сообщает РИА Новости.
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
"Число погибших возросло до двух... По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате прямого удара в центре Израиля... Команды MDA (служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" - ред.) эвакуировали их (в больницы - ред.)", - говорится в публикациях на сайте портала.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
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