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Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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https://crimea.ria.ru/20250602/memorandum-ukrainy-po-uregulirovaniyu-konflikta--chego-dobivaetsya-kiev-1146882017.html
Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев
Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев
Украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта говорит о нежелании Киева устранять его первопричины, что является главным требованием Россия, а... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:20
2025-06-02T13:20
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий светов
политика
меморандум по урегулированию украинского кризиса
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта говорит о нежелании Киева устранять его первопричины, что является главным требованием Россия, а значит, от очередного раунда переговоров ничего, кроме факта их проведения, ждать не приходится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.По мнению эксперта, об этом свидетельствует уже сам вариант меморандума об урегулировании конфликта, представленный Киевом к началу очередной встречи с российской делегацией в Стамбуле 2 июня. Полный текст документа ранее опубликовали украинские СМИ."В этом меморандуме отвергается вообще все, о чем мы говорили... Украина приходит на переговоры диктовать свои условия. Где там учет каких-то наших требований? Близко даже речи не идет", – отметил Светов.В частности, в меморандуме Киев настаивает на немедленном прекращении огня и обмене пленными "всех на всех", отвергает требование России о нейтралитете Украины и ограничении численности ее армии, не признает новые территории РФ, а также требует от Москвы репараций и встречи лидеров стран "для согласования ключевых аспектов мирного урегулирования" перечислил эксперт.То есть урегулирования Киев на самом деле не желает, считает Светов.При этом, как и меморандум, массированные и изощренные атаки ВСУ на объекты и населенные пункты в России говорят о том, что Киев при поддержке ястребов Запада желает продолжать боевые действия, добавил он."Президент Путин недавно сказал, что мы будем создавать буферную зону, чтобы не было атак на Белгородскую, Брянскую, Курскую и другие регионы России. Специалисты оценивают ее в 50−70 километров. А сейчас, когда атаки ВСУ носят вот такого рода характер, все чаще звучат слова, что буферной зоной должна стать вся Украина", – сказал Светов."Я не ястреб и не хочу, чтобы лилась кровь, мне хочется, чтобы этот конфликт завершился. Но ситуация такова, что, возможно, кроме военного пути и капитуляции Украины, другого выхода нет", – добавил эксперт.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет представлять собой обмен ультиматумами, а конкретными договоренностями по итогу встречи может стать разве что очередной обмен военнопленными, но не согласование позиций.Накануне, 1 июня, в Стамбул для участия во втором раунде переговоров РФ с Украиной прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Утром 2 июня он сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. В этот день в Стамбул прибыла украинская делегация.Ранее сообщалось, что встреча сторон запланирована на 13-00 во дворце Чираган и Москва передаст украинской стороне свой меморандум по будущему мирному договору, который включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский не хочет мира – Небензя Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие В Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле
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мнения, юрий светов, политика, меморандум по урегулированию украинского кризиса, переговоры, новости, украина, россия
Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев

Меморандум Украины говорит о нежелании Киева урегулировать конфликт - эксперт

13:20 02.06.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта говорит о нежелании Киева устранять его первопричины, что является главным требованием Россия, а значит, от очередного раунда переговоров ничего, кроме факта их проведения, ждать не приходится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.
"Я лично от этих переговоров не жду ничего, кроме факта, что они состоялись", – сказал Светов.
По мнению эксперта, об этом свидетельствует уже сам вариант меморандума об урегулировании конфликта, представленный Киевом к началу очередной встречи с российской делегацией в Стамбуле 2 июня. Полный текст документа ранее опубликовали украинские СМИ.
"В этом меморандуме отвергается вообще все, о чем мы говорили... Украина приходит на переговоры диктовать свои условия. Где там учет каких-то наших требований? Близко даже речи не идет", – отметил Светов.
В частности, в меморандуме Киев настаивает на немедленном прекращении огня и обмене пленными "всех на всех", отвергает требование России о нейтралитете Украины и ограничении численности ее армии, не признает новые территории РФ, а также требует от Москвы репараций и встречи лидеров стран "для согласования ключевых аспектов мирного урегулирования" перечислил эксперт.
То есть урегулирования Киев на самом деле не желает, считает Светов.
"Тогда как наша позиция заключается в том, что есть ситуация, когда Украина стала угрозой национальной безопасности и суверенитету Российской Федерации, мы хотим устранить первопричины конфликта и угрозу и готовы решить этот вопрос мирным путем. Мы это демонстрировали с 2014 года. Все перепробовали. Но снова и снова говорим, что готовы решить все мирным путем", – прокомментировал политолог.
При этом, как и меморандум, массированные и изощренные атаки ВСУ на объекты и населенные пункты в России говорят о том, что Киев при поддержке ястребов Запада желает продолжать боевые действия, добавил он.
"Президент Путин недавно сказал, что мы будем создавать буферную зону, чтобы не было атак на Белгородскую, Брянскую, Курскую и другие регионы России. Специалисты оценивают ее в 50−70 километров. А сейчас, когда атаки ВСУ носят вот такого рода характер, все чаще звучат слова, что буферной зоной должна стать вся Украина", – сказал Светов.
"Я не ястреб и не хочу, чтобы лилась кровь, мне хочется, чтобы этот конфликт завершился. Но ситуация такова, что, возможно, кроме военного пути и капитуляции Украины, другого выхода нет", – добавил эксперт.
По его мнению, на Украине в надежде на помощь Запада делают все, чтобы боевые действия не прекращались, именно потому "то приходят, то не приходят" на переговоры, так что и на этот раз от Киева можно ждать "тот же самый балаган", какой устроила украинская делегация в преддверии первого раунда.
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет представлять собой обмен ультиматумами, а конкретными договоренностями по итогу встречи может стать разве что очередной обмен военнопленными, но не согласование позиций.
Накануне, 1 июня, в Стамбул для участия во втором раунде переговоров РФ с Украиной прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Утром 2 июня он сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. В этот день в Стамбул прибыла украинская делегация.
Ранее сообщалось, что встреча сторон запланирована на 13-00 во дворце Чираган и Москва передаст украинской стороне свой меморандум по будущему мирному договору, который включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке.
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