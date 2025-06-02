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Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев

Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев

Украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта говорит о нежелании Киева устранять его первопричины, что является главным требованием Россия, а... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T13:20

2025-06-02T13:20

2025-06-02T13:20

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

политика

меморандум по урегулированию украинского кризиса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта говорит о нежелании Киева устранять его первопричины, что является главным требованием Россия, а значит, от очередного раунда переговоров ничего, кроме факта их проведения, ждать не приходится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.По мнению эксперта, об этом свидетельствует уже сам вариант меморандума об урегулировании конфликта, представленный Киевом к началу очередной встречи с российской делегацией в Стамбуле 2 июня. Полный текст документа ранее опубликовали украинские СМИ."В этом меморандуме отвергается вообще все, о чем мы говорили... Украина приходит на переговоры диктовать свои условия. Где там учет каких-то наших требований? Близко даже речи не идет", – отметил Светов.В частности, в меморандуме Киев настаивает на немедленном прекращении огня и обмене пленными "всех на всех", отвергает требование России о нейтралитете Украины и ограничении численности ее армии, не признает новые территории РФ, а также требует от Москвы репараций и встречи лидеров стран "для согласования ключевых аспектов мирного урегулирования" перечислил эксперт.То есть урегулирования Киев на самом деле не желает, считает Светов.При этом, как и меморандум, массированные и изощренные атаки ВСУ на объекты и населенные пункты в России говорят о том, что Киев при поддержке ястребов Запада желает продолжать боевые действия, добавил он."Президент Путин недавно сказал, что мы будем создавать буферную зону, чтобы не было атак на Белгородскую, Брянскую, Курскую и другие регионы России. Специалисты оценивают ее в 50−70 километров. А сейчас, когда атаки ВСУ носят вот такого рода характер, все чаще звучат слова, что буферной зоной должна стать вся Украина", – сказал Светов."Я не ястреб и не хочу, чтобы лилась кровь, мне хочется, чтобы этот конфликт завершился. Но ситуация такова, что, возможно, кроме военного пути и капитуляции Украины, другого выхода нет", – добавил эксперт.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет представлять собой обмен ультиматумами, а конкретными договоренностями по итогу встречи может стать разве что очередной обмен военнопленными, но не согласование позиций.Накануне, 1 июня, в Стамбул для участия во втором раунде переговоров РФ с Украиной прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Утром 2 июня он сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. В этот день в Стамбул прибыла украинская делегация.Ранее сообщалось, что встреча сторон запланирована на 13-00 во дворце Чираган и Москва передаст украинской стороне свой меморандум по будущему мирному договору, который включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский не хочет мира – Небензя Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие В Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле

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мнения, юрий светов, политика, меморандум по урегулированию украинского кризиса, переговоры, новости, украина, россия