https://crimea.ria.ru/20250517/v-sovfede-nazvali-glavnyy-itog-peregovorov-v-stambule-1146508426.html

В Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле

В Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле - РИА Новости Крым, 17.05.2025

В Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле после трех лет жесткого военного противостояния стали серьезной вехой на пути урегулирования украинского кризиса,... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T15:49

2025-05-17T15:49

2025-05-17T15:49

переговоры

мнения

политика

григорий карасин

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле после трех лет жесткого военного противостояния стали серьезной вехой на пути урегулирования украинского кризиса, приоткрыв дверь контактам и решениям по конкретным чувствительным вопросам. Об этом заявил сенатор РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.По словам Карасина, "несмотря на камуфляжный лоск некоторых киевских переговорщиков и традиционно хитроумные лица европейских идеологов" вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского переговоры в Турции следует воспринимать, как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине.Весомым итогом проведенной непростой работы он считает прежде всего обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров.Карасин также отметил манеру ведения диалога российской делегацией, которая была "спокойной и уверенной". При этом подчеркнул, что цели России на пути урегулирования украинского кризиса остались прежними.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам переговоров глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом, отметив, что стороны, в частности, договорились представить свое видение прекращения огня. Также украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государства.Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ КремляСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, мнения, политика, григорий карасин, россия, украина