https://crimea.ria.ru/20250517/vozmozhna-li-vstrecha-putina-i-zelenskogo--otvet-kremlya-1146504698.html

Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля

Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей переговорщиками... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T11:40

2025-05-17T11:40

2025-05-17T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей переговорщиками обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.При этом для российской стороны остается принципиальным вопрос, кто именно от Киева будет подписывать документы, которые удастся согласовать переговорным делегациям РФ и Украины, подчеркнул Песков.Представитель Кремля акцентировал, что работа по украинскому урегулированию только началась, и "она будет продолжаться".Он также добавил, что переговоры идут и продолжатся в закрытом режиме.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в СШАНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИПереговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), владимир зеленский, кремль, дмитрий песков, россия, украина, политика, внешняя политика, переговоры, новости