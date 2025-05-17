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Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы как "важный шаг на пути к миру". Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T14:36
2025-05-17T14:36
реджеп тайип эрдоган
турция
переговоры
россия
украина
политика
внешняя политика
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы как "важный шаг на пути к миру". Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он подчеркнул, что Анкара будет и дальше прилагать усилия для продолжения переговоров и поддержания каналов связи между сторонами открытыми.Эрдоган подчеркнул, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. "Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ КремляПереговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в СШАНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ
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РИА Новости Крым
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реджеп тайип эрдоган, турция, переговоры, россия, украина, политика, внешняя политика, новости, в мире
Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Эрдоган назвал главной мечтой получение четкого результата от переговоров в Стамбуле

14:36 17.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы как "важный шаг на пути к миру". Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что Анкара будет и дальше прилагать усилия для продолжения переговоров и поддержания каналов связи между сторонами открытыми.

"Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса.
"Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияПереговорыРоссияУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовостиВ мире
 
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