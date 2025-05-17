https://crimea.ria.ru/20250517/nasha-glavnaya-mechta-erdogan-prokommentiroval-peregovory-rossii-i-ukrainy-1146506940.html

Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы как "важный шаг на пути к миру". Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T14:36

2025-05-17T14:36

2025-05-17T14:36

реджеп тайип эрдоган

турция

переговоры

россия

украина

политика

внешняя политика

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142579123_0:71:3019:1769_1920x0_80_0_0_6318cb547efb60eaeeea4fd08cae4cb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы как "важный шаг на пути к миру". Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он подчеркнул, что Анкара будет и дальше прилагать усилия для продолжения переговоров и поддержания каналов связи между сторонами открытыми.Эрдоган подчеркнул, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. "Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ КремляПереговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в СШАНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ

турция

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, переговоры, россия, украина, политика, внешняя политика, новости, в мире