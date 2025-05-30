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Зеленский не хочет мира - Небензя - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Зеленский не хочет мира - Небензя
Зеленский не хочет мира - Небензя - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Зеленский не хочет мира - Небензя
Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий из страха лишиться власти. Так считает постпред Российской Федерации при... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T18:03
2025-05-30T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий из страха лишиться власти. Так считает постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя."Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть. Ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти шесть лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи", – заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.Также он отметил, что для России принципиальным вопросом остается урегулирование причин возникшего конфликта раз и навсегда.Российская сторона продолжает работу по подготовке меморандума по урегулированию украинского конфликта. В документе будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она убеждена, что перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, который запланирован на 2 июня, начинает истерить, чтобы набить себе цену.В пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, Зеленскому нужна трехсторонняя встреча с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы отодвинуть на некий срок выборы в своей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ Медведева"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФПереговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
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РИА Новости Крым
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оон, василий небензя, новости, россия, в мире, политика, владимир зеленский, украина
Зеленский не хочет мира - Небензя

Небензя: Зеленский не хочет прекращения боевых действий

18:03 30.05.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий из страха лишиться власти. Так считает постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
"Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть. Ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти шесть лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи", – заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Также он отметил, что для России принципиальным вопросом остается урегулирование причин возникшего конфликта раз и навсегда.
Российская сторона продолжает работу по подготовке меморандума по урегулированию украинского конфликта. В документе будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она убеждена, что перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, который запланирован на 2 июня, начинает истерить, чтобы набить себе цену.
В пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, Зеленскому нужна трехсторонняя встреча с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы отодвинуть на некий срок выборы в своей стране.
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ООНВасилий НебензяНовостиРоссияВ миреПолитикаВладимир ЗеленскийУкраина
 
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