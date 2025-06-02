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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

Украинская делегация в понедельник прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с представителями России, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T10:15

2025-06-02T10:15

2025-06-02T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинская делегация в понедельник прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с представителями России, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский СМИ.Накануне в Стамбул для участия в новом раунде переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации. Сообщалось, что встреча запланирована на 13:00 во дворце Чираган. Москва передаст украинской стороне свой меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в тот же день, однако непосредственных контактов с украинской стороной тогда не произошло. Встреча между представителями обеих стран прошла на следующий день и длилась около двух часов.Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что Москва и Киев договорились представить свои видения возможного прекращения огня. Мединский также подчеркнул готовность России продолжать переговорный процесс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины: каким будет второй раунд"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФПереговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины

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переговоры, украина, россия, новости, стамбул, политика