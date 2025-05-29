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Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе
Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе
При отступлении под натиском российской армии из городов и сел Донецкой Народной Республики украинские боевики минировали дома и дороги, сбрасывая боеприпасы с... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T08:24
2025-05-29T08:24
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
всу (вооруженные силы украины)
разминирование
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. При отступлении под натиском российской армии из городов и сел Донецкой Народной Республики украинские боевики минировали дома и дороги, сбрасывая боеприпасы с беспилотников. О том, с чем приходится сталкиваться пиротехникам на освобожденных территориях рассказали в МЧС России.По данным ведомства, на новых освобожденных территориях в ДНР сводная группировка МЧС России работает с 19 мая. Пиротехники Специализированного спасцентра обследуют главные дороги и подъездные пути, работая по заявкам от местных жителей.Дома значительно повреждены или полностью разрушены, а плотность минирования высокая, поэтому "работы впереди еще очень много", отметил он.Особую коварность в себе, по словам спасателей, таят сбросы с беспилотников.Помимо разминирования, спасатели разбирают завалы домов в жилых секторах, демонтируют межэтажные железобетонные конструкции и перекрытия, расчищают дороги и спиливают аварийные деревья при помощи спецтехники.Ранее в Минобороны рассказывали, что украинские боевики для заминирования населенных пунктов Курской области использовали различные типы боеприпасов, в том числе бомбы НАТО и запрещенные кассетные "противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах".21 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что на освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования, отметив, что специалисты ежедневно обезвреживают десятки взрывоопасных предметов. Ранее он заявлял, что группировку военных саперов здесь нарастят до 1000 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и ДонбассеРоботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодьяПоезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), разминирование, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новые регионы россии
Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе

ВСУ при отступлении из городов и сел в Донбассе минировали их с особым коварством

08:24 29.05.2025
 
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. При отступлении под натиском российской армии из городов и сел Донецкой Народной Республики украинские боевики минировали дома и дороги, сбрасывая боеприпасы с беспилотников. О том, с чем приходится сталкиваться пиротехникам на освобожденных территориях рассказали в МЧС России.
По данным ведомства, на новых освобожденных территориях в ДНР сводная группировка МЧС России работает с 19 мая. Пиротехники Специализированного спасцентра обследуют главные дороги и подъездные пути, работая по заявкам от местных жителей.
"Основная наша задача – это оказание помощи населению, которое здесь осталось, чтобы максимально их обезопасить... Очень много сбросов, неразорвавшихся FPV-дронов и очень большое количество артиллерийских и минометных боеприпасов", – рассказал начальник специализированного спасательного центра МЧС России Евгений Клименко.
Дома значительно повреждены или полностью разрушены, а плотность минирования высокая, поэтому "работы впереди еще очень много", отметил он.
Особую коварность в себе, по словам спасателей, таят сбросы с беспилотников.
"Нередко боеприпасы ставились так, чтобы невозможно было извлечь. Их саперы МЧС уничтожают на месте", – уточнили в МЧС.
Помимо разминирования, спасатели разбирают завалы домов в жилых секторах, демонтируют межэтажные железобетонные конструкции и перекрытия, расчищают дороги и спиливают аварийные деревья при помощи спецтехники.
Ранее в Минобороны рассказывали, что украинские боевики для заминирования населенных пунктов Курской области использовали различные типы боеприпасов, в том числе бомбы НАТО и запрещенные кассетные "противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах".
21 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что на освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования, отметив, что специалисты ежедневно обезвреживают десятки взрывоопасных предметов. Ранее он заявлял, что группировку военных саперов здесь нарастят до 1000 человек.
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